

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}









[sp_ad]









社会人野球のエイジェック硬式野球部は29日、オリックス・バファローズや広島東洋カープで活躍した山足達也氏が2月1日付でコーチに就任することを発表した。



[sp_ad]









山足氏は2017年ドラフト8位でホンダ鈴鹿からオリックス・バファローズに入団。俊足堅守のユーティリティプレイヤーとして活躍し、2021年から2023年までのチームの3連覇にも貢献した。



その後、2024年オフの現役ドラフトで広島東洋カープへ移籍したが、昨季は11試合に出場して1安打にとどまり、シーズンオフに戦力外通告を受けて現役引退を決めた。通算成績は294試合出場、打率.192、66安打、24打点、10盗塁。



現役引退後、指導者として新たな一歩を踏み出す山足氏は、コーチ就任に際して「指導者としては1年目となるため、学ぶ姿勢を忘れず、選手とのコミュニケーションを大切に取り組んでいきたい」と意気込みを語った。



さらに「エイジェックスポーツ科学総合センターをはじめとする環境を最大限に活かし、一人ひとりの可能性を引き出せるよう精一杯努めたい」ともコメントしている。



プロでの豊富な経験と、攻守に渡る幅広い知識を持つ山足氏が、エイジェック硬式野球部でどのような指導を行うのか、今後の動向に注目が集まっている。











【投稿】山足達也、エイジェック硬式野球部のコーチに就任！

エイジェック硬式野球部のインスタグラムより



[sp_ad]











【了】