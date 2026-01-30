3月19日に開幕する『第98回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が30日に行われ、出場する全32チームが発表された。

21世紀枠は長崎西（長崎）、高知農（高知）が選出。

九州国際大付（福岡）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた九州からは長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）、沖縄尚学（沖縄）が出場する。

今後は3月6日に組み合わせ抽選会が行われ、同19日に開幕。順調に試合が消化されれば、同31日に決勝戦が行われる。

発表された出場チームと補欠校の一覧は以下の通り。

◆ 春のセンバツ出場チーム

＜21世紀枠・2＞

長崎西（長崎・75年ぶり2度目）

高知農（高知・初出場）

＝＝補欠校＝＝

士別翔雲（北海道）

名取北（宮城）

＜北海道・1＞

北照（北海道・13年ぶり6度目）

＝＝補欠校＝＝

白樺学園（北海道）

＜東北・3＞

花巻東高（岩手・2年連続6度目）

八戸学院光星（青森・2年ぶり12度目）

東北（宮城・3年ぶり21度目）

＝＝補欠校＝＝

聖光学院（福島）

八戸工大一（青森）

＜関東・東京・6＞

山梨学院（山梨・2年連続9度目）

花咲徳栄（埼玉・10年ぶり6度目）

専大松戸（千葉・3年ぶり3度目）

佐野日大（栃木・12年ぶり5度目）

帝京（東京・16年ぶり15度目）

横浜（神奈川・2年連続18度目）

＝＝補欠校＝＝

浦和学院（埼玉）

甲府工（山梨）

関東一（東京）

＜東海・3＞

中京大中京（愛知・5年ぶり33度目）

三重（三重・8年ぶり14度目）

大垣日大（岐阜・2年連続7度目）

＝＝補欠校＝＝

聖隷クリストファー（静岡）

常葉大菊川（静岡）

＜北信越・2＞

帝京長岡（新潟・初出場）

日本文理（新潟・12年ぶり6度目）

＝＝補欠校＝＝

敦賀気比（福井）

星稜（石川）

＜近畿・6＞

神戸国際大付（兵庫・5年ぶり6度目）

智弁学園（奈良・5年ぶり15度目）

大阪桐蔭（大阪・2年ぶり16度目）

滋賀学園（滋賀・2年連続4度目）

近江（滋賀・2年ぶり8度目）

東洋大姫路（兵庫・2年連続10度目）

＝＝補欠校＝＝

橿原学院（奈良）

天理（奈良）

＜中国・2＞

崇徳（広島・33年ぶり4度目）

高川学園（山口・42年ぶり2度目）

＝＝補欠校＝＝

下関国際（山口）

倉敷商（岡山）

＜四国・2＞

英明（香川・3年ぶり4度目）

阿南光（徳島・2年ぶり3度目）

＝＝補欠校＝＝

明徳義塾（高知）

藤井（香川）

＜九州・5（神宮大会枠を含む）＞

九州国際大付（福岡・4年ぶり4度目）

長崎日大（長崎・3年ぶり5度目）

神村学園（鹿児島・2年ぶり7度目）

熊本工（熊本・9年ぶり22度目）

沖縄尚学（沖縄・2年連続9度目）

＝＝補欠校＝＝

小林西（宮崎）

ウェルネス沖縄（沖縄）