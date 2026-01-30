アーセナルがU－19イングランド代表MFマックス・ダウマンと奨学金契約を締結したようだ。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

ダウマンは2009年生まれの現在16歳。プレシーズンからトップチームに帯同すると、右ウイング（WG）を主戦場に2つのPKを獲得するなど存在感を放ち、昨年8月に史上2番目の若さでプレミアリーグデビュー、11月にはチャンピオンズリーグ（CL）史上最年少デビューを飾った。現在は負傷で戦列を離れているが、アーセナルの未来を担う存在として注目を集めている。

報道によると、アーセナルはダウマンと奨学金契約を締結したとのこと。奨学金契約とはシニアサッカーを目指している選手にとって大きな節目とも言われている契約。すでに最初のプロ契約を締結することでも合意に達しており、ダウマンが17歳になる今年12月末に発表される見込みだという。

ダウマンがCLデビューを飾った際、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は「マックスはCLの試合に出場した最年少選手であり、それが彼の驚異的な潜在能力を物語っている」とコメント。チームメイトのスペイン代表MFミケル・メリーノも「彼がピッチに立つたびに、本当に素晴らしい選手だと感じるよ。才能、エネルギー、そして自信が見て取れる。彼のプレーを見ることができて楽しいよ」と称賛していた。