彼氏の元カノが突然来訪「30分ぐらい隠れてた」　その元カノが“残していったモノ”に感情爆発「ベタっとついてて…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。

彼氏の元カノが突然来訪

今回のスタジオゲストには、さとう珠緒と最上もがが登場。“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。

“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、(突然)元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れてた」と、当時の状況を説明する。

元カノにはバレなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がベタっとついてて……それを見ながら、『なんですか!』って……!」と感情たっぷりに語ったさとうに、森田哲矢(さらば青春の光)は「昨日の事のようにしゃべるやん」とツッコミを入れた。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

