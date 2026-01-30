DAZNは30日、明治安田J1百年構想リーグならびに明治安田J2・J3百年構想リーグの全試合をライブ配信することを発表した。

“秋春制”移行に向けた特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグは2月6日（金）に開幕。PK戦を導入した完全決着方式の地域リーグラウンドを行い、その後のプレーオフラウンドやトーナメントでは各リーグラウンドの同順位同士が対戦して最終順位を決める。明治安田J1百年構想リーグの各リーグラウンド1位同士の勝者はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場権を獲得。また、シーズンの最後には17年ぶりのオールスター戦「JリーグオールスターDAZNカップ」が開催される。

DAZNはこの特別大会全試合の模様をライブ配信するだけでなく、明治安田J1百年構想リーグに関連する番組コンテンツも順次配信。今月30日（金）からは今シーズンのJリーグをクイズ形式で分かりやすく紐解く「J.League Preview Show 正解は百年構想リーグ後」および、現役Jリーガー同士が各クラブの見どころを語る「オレたちが語る百年構想リーグ」の配信がスタートする。

さらに、明治安田J1百年構想リーグが開幕する来月6日には「JZONE Powered by WINNER」を配信。マルチ画面で複数の試合を同時視聴できる「JZONE」とスポーツくじ「WINNER」のスコア予想を連動させ、元日本代表の安田理大氏、お笑い芸人のワッキー氏、そして女優でジュビロ磐田サポーターでもある田中真琴氏を迎えて、シーズン開幕の注目となる金Jの3試合をスコア予想と合わせて楽しむことが可能だ。

また、『JリーグオールスターDAZNカップ』のファン・サポーター投票に関しては、DAZN会員からの投票は1回で2票分にカウントされることも明らかになった。配信決定に際して、DAZNは以下のように発表している。

「この特別なシーズンを、DAZNは『観る』『参加する』『応援する』を充実させながら、最高の視聴体験を提供してまいります。まずはこの特別なシーズン、並びに『JリーグオールスターDAZNカップ』の全試合をライブ配信する唯一のサービスとしての『観る』体験。オールスターのファン・サポーター投票は、試合を視聴しながらライブチャット機能『FanZone』や、アプリ・ブラウザ上のバナーからリアルタイムで投票し『参加』いただけます」

「さらに、DAZN会員からの投票は1回で2票分にカウントされますので、推しの選手を『応援』いただけることになります。推しの選手、応援しているクラブの選手に1票を投じ、オールスターの夢舞台へ送り出してください。ファンのみなさまの投票による『応援/参加』により、歴史的なオールスター戦を形作ることになります」