移籍が噂されているドイツ代表MFレオン・ゴレツカだが、今冬はバイエルンに残留する可能性が高いようだ。29日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

バイエルンとの契約満了まで半年を切る中、今冬の移籍の可能性が浮上しているゴレツカ。とりわけ、イングランド代表MFコナー・ギャラガーをトッテナム・ホットスパーに売却したアトレティコ・マドリードが強い関心を寄せており、最大500万ユーロ（約9億2000万円）のオファーを提示した模様。バイエルンも給与分の600万ユーロ（約11億円）から700万ユーロ（約13億円）の節約が可能になることから、今冬の放出に前向きと報じらていた。

しかし、ゴレツカ本人に今冬のバイエルン退団の意思はないようだ。移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によると、ゴレツカは今シーズンのバイエルンで成功を収めた後、夏に新天地に旅立つことを目標としており、アトレティコ・マドリードから提示されたオファーを拒否したとのこと。不測の事態が起こらない限りはバイエルンに残留し、6月末の契約満了を迎えることになるという。

これにより、夏に移籍金が発生しないフリートランスファーで新天地を探すことが濃厚となったゴレツカ。アトレティコ・マドリードは引き続き動向を注視する見込みで、ミランやその他複数のクラブも獲得に興味を示しているようだ。

現在30歳のゴレツカは2018年夏にシャルケからバイエルンに完全移籍で加入した。ここまで公式戦通算292試合出場47ゴール48アシストという成績を残し、6度のブンデスリーガ優勝とチャンピオンズリーグ制覇含む数多くのタイトル獲得に貢献。今シーズンも公式戦28試合に出場し、ブンデスリーガで首位を快走するチームの主軸として活躍している。