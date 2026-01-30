十勝エリアの中南部に位置する北海道幕別町(まくべつちょう)は、畑作や酪農が盛んな地域で、空から眺めると異なる色や模様がパッチワークのように広がっている光景が見られます。色とりどりの花畑、新緑の野菜畑や黄金色に輝く麦畑、白銀に包まれた街並み、広大な森林や清流、美しい山々が織りなす風景が魅力的!

今回紹介するのは、そんな幕別町の代表的なイベント「まくべつ産業まつり」。新鮮な野菜や肉などの物産品を低価格で購入できるほか、多彩な催しが特徴のお祭りで、幕別地区と忠類(ちゅうるい)地区で毎年秋に開催される産業まつりのひとつです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、幕別町のイベント「まくべつ産業まつり」の詳細、人気の返礼品などについて調べてみました!

秋の収穫を祝う一大イベント! 「まくべつ産業まつり」について

第48回まくべつ産業まつり

・開催日時：2025年10月5日(日)10：00～14：20

・開催場所：幕別町百年記念ホール前特設会場

・アクセス：帯広駅から車で約15分

今年で48回目の開催を迎えた、秋の収穫を祝うまちの一大イベント「まくべつ産業まつり」。忠類区域の「忠類どんとこいまつり」と各々開催されました。

新鮮な野菜などの直売をはじめ、幕別町産和牛の試食販売があり、秋の味覚を堪能できるのが特徴。

例年大盛り上がりを見せる「かぼちゃ投げ大会」などの多くの人が参加できるゲームや、パークゴルフ大会、お楽しみ抽選会やパン振る舞いのほか、ステージではものまねショーや歌謡ショーなど、イベントが盛りだくさん! 大人から子どもまで満喫できるお祭りです。

自治体からのメッセージ

10月の幕別町はすっかり秋の気候で心地よい風を感じながら食や音楽を楽しむことができます。広がった芝生の上でのんびり癒やされてほしいです。

幕別町のふるさと納税返礼品について

幕別町の中で人気No.1! 「十勝牛 手ごねハンバーグ」と、食べ応え満点の「十勝の野菜たっぷりグラタン」を紹介します。

北海道 十勝牛 手ごねハンバーグ

・提供事業者：有限会社サカモト食品

・内容量：十勝牛ハンバーグ 200g×9個

・寄附金額：1万6,000円

地元で焼肉や精肉販売を経営している、町民にも人気の事業者がつくる、北海道十勝のおいしさをギュッと詰め込んだハンバーグです。適度な脂とジューシーでコク・旨みの強い十勝産牛肉を使用。煮込みハンバーグなど、幅広い味付けで楽しめます。

彩り野菜がゴロゴロ「十勝の野菜たっぷりグラタン」

・提供事業者：有限会社 木川商店

・内容量：十勝の野菜たっぷりグラタン 200g×3個

・寄附金額：1万6,000円

十勝のおいしい野菜とチーズを使用したグラタンです。色々な野菜の優しい甘みと食感が、クリーミーなホワイトソース、とろけるチーズと一つに! 電子レンジで温めるだけで、いつでも手軽に栄養満点の逸品を味わえます。カニなど他バリエーションも返礼品として提供されています。

今回は北海道幕別町のイベント「まくべつ産業まつり」と、人気の返礼品を紹介しました。新鮮な野菜の直売をはじめ、多彩な催しを楽しめるのが特徴のお祭り。芝生が広がる場所で開催されるので、気分転換やリフレッシュできるもの魅力の一つです。返礼品はどちらも十勝の恵みを存分に堪能できる逸品! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者