上田選手は2023年ドラフト1位で明治大からロッテに入団。ルーキーイヤーとなった2024年は21試合に出場し、打率.259、7打点を記録した。昨季は出場機会を増やし、66試合に出場。3本塁打、20打点と存在感を示し、着実に経験を積み重ねてきた。



持ち前の力強いスイングを武器に、今後のさらなる飛躍が期待される若手野手の一人。チーム内でも将来を嘱望される存在として、首脳陣からの評価も高い。



上田選手は球団を通じて「かねてよりお付き合いをしておりました方と入籍いたしました。日々の生活の中で、変わらず自分を支えてくれる存在がいることのありがたさをあらためて感じています。



これからもチームの勝利に貢献できるよう、ひとつひとつのプレーに向き合ってまいります。引き続き温かいご声援をよろしくお願いします」とコメント。



