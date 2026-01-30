オランダがUEFA係数ランキングで6位から7位に後退し、入れ替わる形でポルトガルが6位に浮上した。

28日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）と、29日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）のグループフェーズでオランダ勢5クラブが敗退。一方、ポルトガル勢は4クラブがグループフェーズを突破し、ポイントの上積みに成功した。この結果、オランダとポルトガルの順位が暫定的に入れ替わっている。このまま今季が終わると、2027-28シーズンのCLにストレートインできる枠がポルトガルは「2」に増え、オランダは「1」となる状況だ。

ポイントは試合結果に基づいて分配され、CLやEL、UEFAカンファレンスリーグで勝利を収めると2ポイント、引き分けだと1ポイントが加算され、次のステージに進出するとボーナスポイントも付与される。係数ランキングは過去5シーズンの成績に基づいており、ポイントに基づいて1年後の各大会における出場枠が各サッカー協会に付与される仕組み。

2022年からオランダは6位の座をキープし、ここ数シーズンはCL本戦に2クラブを送り出していた。今季はPSVとアヤックスがCL本大会に参戦していたが、いずれもグループフェーズで敗退。ELにはフェイエノールト、ゴー・アヘッド・イーグルス、ユトレヒトの3クラブが出場していたが、こちらもグループフェーズを突破できなかった。

対するポルトガルはスポルティングがCLのノックアウトステージ進出を決め、ベンフィカも劇的な形でプレーオフに滑り込むことに成功。さらにELでは、ポルトとブラガがラウンド16への進出を果たし、ポルトガルがオランダを「2.671」ポイント上回った。

オランダ勢で唯一、欧州の大会に残っているのが、カンファレンスリーグに参戦しているAZだ。毎熊晟矢が所属し、市原吏音の加入が濃厚と報じられているAZだけが、オランダ勢でポイントを上積みさせる可能性を残している。しかし、ポイントの上積みが叶わなければ、エールディビジの2位は今後、CLの予選に回り、ELの出場枠を1つ失うことになる。

■UEFA係数ランキング上位10協会

111.797：イングランド（9/9）

96.446：イタリア（6/7）

90.484：スペイン（6/8）

87.331：ドイツ（6/7）

78.927：フランス（5/7）

69.266：ポルトガル（4/6）

66.592：オランダ（1/6）

60.850：ベルギー（2/5）

49.075：トルコ（3/5）

47.225：チェコ（3/5）

※カッコ内の数字は今季の欧州大会における（残存チーム数／出場チーム数）