広島東洋カープの小園海斗選手が、オフのひとときを過ごす様子がSNSを通じて話題となっている。



飲食店「酒美鶏 葛城」を営み、オリックス・ブルーウェーブや阪神タイガースで活躍した葛城育郎氏が自身のインスタグラムを更新し、小園選手が来店したことを報告。和やかな雰囲気の写真とともに、その様子が紹介された。



投稿によると、両者に直接的な接点はなかったものの、葛城氏が報徳学園野球部のコーチを務めている縁もあり、球場やグラウンドで顔を合わせる機会があったという。そうした交流を経て、今回の来店につながったことが明かされている。



小園選手は今オフ、無事に契約更改を終え、来季に向けて準備を進めている段階。春季キャンプやオープン戦を経て、侍ジャパンの一員としてWBCに臨むことも決まっており、さらなる飛躍が期待されるシーズンとなりそうだ。投稿内でも、今後の活躍に向けたエールが送られており、その期待の大きさがうかがえる。



近年は攻守両面で存在感を高め、チームに欠かせない存在へと成長した小園選手。オフのリラックスした表情からは、充実した時間を過ごしている様子もうかがえる。



今季に向けて着実に歩みを進める若き主力。2026年も、小園選手の動向から目が離せない。











酒美鶏 葛城のインスタグラムより



