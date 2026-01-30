ダイアナ・ロス、11年ぶり来日公演が5月に決定

ダイアナ・ロスが、11年ぶりとなる来日公演を5月に開催する。

1960年にシュープリームスの一員としてデビューしたダイアナ・ロスは、史上最も成功した女性グループの一つであるスプリームスの一員としてモータウン黄金期を築き、時代を超えて数多くのヒット曲・名曲を世に送り出してきた。その影響力は音楽にとどまらず、映画やファッション、カルチャーなど多岐にわたり、マイケル・ジャクソン、マライア・キャリー、ビヨンセといった後続のアーティストたちにも大きな影響を与えている。

今年3月には82歳の誕生日を迎えるが、現在も世界各地でツアーやライブを継続して開催。昨年末にはニューヨーク・タイムズスクエアでのカウントダウンライブに出演し、パワフルかつ圧巻のステージを披露したことでも大きな話題を呼んだ。

世代や人種、ジャンルを超えて世界中で愛され続けてきたエンターテイメント界の女王が、再び日本のステージに立つ。なお、大阪でのライブ公演は1998年以来、実に28年ぶりの開催となる。

DIANA ROSS

Diana in Motion JAPAN 2026

2026年5月23日（土）Kアリーナ横浜

2026年5月25日（月）大阪城ホール

公演詳細：https://www.creativeman.co.jp/artist/2026/dianaross/

