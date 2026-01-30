楽天は30日、2026シーズンの青森県（弘前市）、山形県（山形市）、福島県（郡山市）、秋田県（秋田市）、岩手県（盛岡市）にて開催する一軍公式戦主催試合を、2025シーズンに引き続き、『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』として開催することになったと発表した。

来場者プレゼントとして、6本のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらった「セカンドユニフォーム」を、各県の試合で先着5,000名にプレゼント。

▼ 『東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託』 概要

■開催日程

≪青森県≫

開催日：5月12日（火）オリックス戦［18:00試合開始］

開催場所：はるか夢球場（弘前市運動公園野球場）



≪山形県≫

開催日：6月23日（火）西武戦［18:00試合開始］

開催場所：きらやかスタジアム（山形市総合スポーツセンター野球場）



≪福島県≫

開催日：7月1日（水）ロッテ戦［18:00試合開始］

開催場所：ヨーク開成山スタジアム（開成山野球場）



≪秋田県≫

開催日：9月1日（火）オリックス戦［18:00試合開始］

開催場所：こまちスタジアム（秋田県立野球場）



≪岩手県≫

開催日：9月2日（水）オリックス戦［18:00試合開始］

開催場所：きたぎんボールパーク（いわて盛岡ボールパーク）

来場者プレゼント：セカンドユニフォーム

東北を表現した6県のラインが織りなす「東北ストライプ」をあしらい、東北・ファン・チームの強い絆を表したセカンドユニフォームをプレゼント。

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着5,000名（一部席種対象外）

▼ 大東建託株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO 竹内 啓 コメント

「大東建託は、2026シーズンも楽天イーグルスさんとのご縁をいただき、昨シーズンに引き続き、東北各県で開催される「東北シリーズ」のメインパートナーを務めさせていただくこととなりました。本取り組みを通じて、楽天イーグルスファンの皆さまと同じ時間を楽しみ、応援の熱気を分かち合いながら、東北エリアをさらに盛り上げるとともに、地域に寄り添った企業活動を推進してまいります」



▼ 株式会社楽天野球団 代表取締役社長 森井 誠之 コメント

「2026シーズンも、大東建託株式会社様にはメインパートナーとして東北シリーズをご支援いただき、誠にありがとうございます。本シリーズでは、東北6県でプロ野球の試合を開催することで、東北の皆さま、特に子どもたちに野球をより身近に感じていただきたいと願っております。今シーズンは、東北全県で勝利を届け、東北を盛り上げられるよう尽力してまいりますので、スタジアムでの熱いご声援をよろしくお願いいたします」



▼ 東北楽天ゴールデンイーグルス アンバサダー 岡島 豪郎 コメント

「2026シーズンも「東北シリーズ Supported by 大東建託」が開催されることになり、今からワクワクしています！東北各地でファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしていますし、楽天イーグルス アンバサダーとして、このシリーズを大いに盛り上げていきたいと思っています。熱いご声援で、選手たちを後押ししてください！」