株式会社横浜DeNAベイスターズと株式会社横浜スタジアムは30日、横浜スタジアムのさらなる観戦体験向上

を目指し、各エリアに「東京日商エステム ほしぞらファミリーBOX」、「日総工産 ブルーダグアウトデッキ」、

「プライベートカウンター」、「プレミアムシート」の計4つの席種を新設すると発表した。

「東京日商エステム ほしぞらファミリーBOX」は、あらゆるファミリーの観戦スタイルに寄り添ったグループシート。家族の人数や利用シーンに合わせて選べる多様な種類の BOX が用意されており、着脱可能な日除けタープや転落防止用座席扉など、子供連れでも安心して快適に過ごせる設備を整えている。

また、「スタージェットを飛ばしてみたい」「子どもと一緒にショップの列に並ぶのが大変」といったファミリーの

リアルな声に応える特典として「スタージェット/風船&ポンプセット」の進呈や「BAYSTORE HOME優先入場権」

を付帯。

さらに 4 歳未満のお子様との利用を想定して、他座席と比べてゆとりのあるスペース設計をしており、子どもに関わるすべての人の「あったらいいな」を叶えるための工夫を凝らしている。

「日総工産 ブルーダグアウトデッキ」は、「空の近くにあるハマスタのもう一つのダグアウト」をコンセプトにしたベイスターズファンのためのグループシートです。実際のダグアウトの意匠を一部採用しており、内野スタンド最後列から背後を気にせず、チームの一員になりきって全力で声援を送ることができる。

その他、2〜4名でプライベートな空間を楽しめる「プライベートカウンター」や、グラウンドに近いエリアでゆったりと野球観戦を満喫できる「プレミアムシート」が登場し、お客様の好みや予算に合わせた多様な観戦体験を提供。