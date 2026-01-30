

阪神タイガースは、2026年シーズンに向けた特別企画「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 2026」の開催を発表している。



本シリーズでは、イベント限定のスペシャルユニフォームが採用され、京セラドーム大阪で行われる複数試合において選手が着用する予定となっている。



今回のユニフォームは、マットブラックを基調に、新色として「煌銅（こうどう）」を取り入れたデザインが特徴だ。光の当たり方によって印象が変わる配色となっており、従来の阪神タイガースのユニフォームとは異なる雰囲気を演出している。シンプルながらも存在感のあるデザインで、シリーズ名に込められた「DYNAMITE」のイメージを表現している点も注目される。



本シリーズには「過去の誇り × 未来への覚醒」というテーマが掲げられており、これまで積み重ねてきた歴史と、これからの挑戦への思いが込められている。単なる記念ユニフォームにとどまらず、チームの姿勢やメッセージ性を表現した一着となっている点が印象的だ。



また、企画の公開にあわせて球団公式YouTubeではローンチムービーも公開されており、ユニフォームの世界観やコンセプトを映像で確認することができる。映像では黒を基調とした演出の中で、選手たちの力強さや試合に懸ける想いが表現されており、シリーズへの期待感を高める内容となっている。



対象試合は、8月7日から9日にかけての中日戦、そして8月18日から20日のヤクルト戦で、いずれも京セラドーム大阪で開催される。期間中は限定ユニフォームを着用して試合が行われ、球場全体が特別な雰囲気に包まれることになりそうだ。



「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 2026」は、ビジュアル面だけでなく、チームの歩みや未来への意思を感じられる企画として、阪神ファンにとって注目度の高いイベントとなっている。特別なデザインとともに展開される試合は、例年以上の盛り上がりを見せそうだ。











【投稿】黒が映える！阪神「B-LUCK DYNAMITE」限定ユニフォームがこちら！

阪神タイガースの公式インスタグラムより



【了】