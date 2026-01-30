バイクに乗る夢、諦めていませんか？「免許取得の費用が…」「初期費用が不安…」そんなあなたの悩みを、カワサキが力強く解決します！今こそ、風を切り、自由を謳歌するバイクライフへの一歩を踏み出す絶好のチャンスです。

免許取得から新車購入まで！カワサキがあなたのバイクライフを徹底サポート

「いつかバイクに乗ってみたい」と憧れを抱きながらも、費用面でためらっていた方に朗報です！バイク乗りの心を揺さぶるカワサキが、夢の実現を後押しする「二輪免許取得応援キャンペーン」を発表しました。このキャンペーンを利用すれば、免許取得から憧れのカワサキ新車購入まで、最大5万円もお得になる可能性があります。

🏍️ 夢への第一歩を後押し！キャンペーンの全貌

このキャンペーンは、普通自動二輪免許、または大型自動二輪免許の取得を目指す方を対象としています。カワサキが指定するパートナースクール（指定教習所）を卒業後、カワサキ正規取扱店で対象の新車を購入する際に利用できる「新車購入サポートクーポン」が進呈されます。免許取得後すぐに、あなただけのカワサキ車に乗れるチャンスが目の前に！

特に注目すべきは、若い世代への手厚いサポートです。エントリー時に29歳以下の方には、400cc以下の新車購入で追加のサポートが用意されており、まさに「バイク乗りになりたい」という若者の熱意に応える内容となっています。

✨ 特徴1：手厚い新車購入サポートクーポンで初期費用を軽減

免許取得後には、車両本体だけでなく、ヘルメットやウェア、保険料など、何かと出費がかさむもの。そんな時、このサポートクーポンがあれば、初期費用を大幅に抑えることができます。具体的なサポート金額は以下の通りです。

クラス サポート金額（税込） 401㏄～クラス 40,000円分 251～400ccクラス 30,000円分 126～250ccクラス 20,000円分

401cc以上の車両なら4万円ものサポートは、決して小さくありません。この費用を、高品質なライディングギアの購入や、自分好みのカスタムに充てることで、より充実したバイクライフのスタートを切ることができるでしょう。

🎁 特徴2：29歳以下はさらにお得！「U29 Special Offer」

もしあなたがエントリー時に29歳以下であれば、さらに大きなチャンスがあります！400ccクラスまでの新車購入の場合、上記のサポート金額に加えて、なんと10,000円（税込）が追加でサポートされます。

これにより、251～400ccクラスの車両なら最大40,000円、126～250ccクラスなら最大30,000円のサポートが受けられます。学生さんや新社会人の方にとっては、この追加サポートは非常に心強いはず。浮いたお金で、憧れのバイクライフをさらに彩るアイテムを手に入れましょう。

🏍️ あなたの相棒はどれ？魅力的な対象モデルをご紹介！

カワサキのバイクは、その洗練されたデザインと高性能で、世界中のライダーを魅了し続けています。今回のキャンペーンでは、126cc以上の新車（コンペティションモデルを除く）が対象となり、幅広いラインナップの中から、あなたにぴったりの一台が見つかるはずです。

各クラスの魅力的なモデルを一部ご紹介します。

【401㏄～クラス】

カワサキプラザでのみ取り扱われる、大排気量のモデルたち。力強い走りと圧倒的な存在感は、まさにバイクの醍醐味を味わわせてくれます。

モデル名（例） 特徴 Ninja 1000SX ツアラー性能とスポーツ性能を両立したオールラウンダー。長距離走行も快適です。 Z900RS レトロモダンなスタイルで、幅広い世代に愛される人気モデル。 Z1000 アグレッシブなスタイリングとパワフルな走りが魅力のストリートファイター。

【251～400ccクラス】

パワフルさと扱いやすさのバランスが良く、中型免許で乗れることから人気の高いクラスです。通勤からツーリングまで、幅広いシーンで活躍します。

モデル名（例） 特徴 ELIMINATOR クルーザースタイルでゆったりとした乗り心地。長距離ツーリングにも最適。 Ninja ZX-4RR 4気筒エンジンを搭載した唯一無二のスーパースポーツ。レーシングライクな走りを追求。 Z400 軽快なフットワークと力強いエンジンが魅力のネイキッドスポーツ。

【126～250ccクラス】

取り回しがしやすく、日常使いからショートツーリングまで幅広く楽しめるクラス。初めてのバイクにも最適で、気軽にバイクライフを始めたい方におすすめです。

モデル名（例） 特徴 KLX230 SHERPA オフロード走行も楽しめるデュアルパーパスモデル。軽快な走りが魅力。 W230 レトロなスタイルが特徴のシングルエンジンモデル。クラシックな雰囲気を楽しめます。 Ninja 250 ABS フルカウルスポーツモデルの定番。シャープなスタイリングと乗りやすさが両立。

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。最新の情報や全対象モデルはキャンペーンサイトでご確認ください。

📅 今すぐエントリー！キャンペーン参加方法ガイド

この魅力的なキャンペーンに参加するための具体的なステップをご紹介します。

ステップ1：キャンペーンサイトへアクセスし、パートナースクールを確認

まず、カワサキのキャンペーン公式サイトで、詳細情報と全国のパートナースクール一覧を確認しましょう。

ステップ2：パートナースクールを選んでエントリー

キャンペーンサイトから、希望する教習所を選び、エントリーを完了させます。エントリーは必須です！

※第一弾では『Z900RS（2026年モデル）』が対象外となりますのでご注意ください。

ステップ3：二輪免許を取得

指定のパートナースクールで、普通自動二輪または大型自動二輪免許教習を修了します。

免許取得後、カワサキから届くクーポン券に教習所の卒業証明印を押してもらいましょう。クーポン券のお届けには申込完了メール到着後、約2週間程度かかります。

ステップ4：カワサキ正規取扱店で新車をGET！

卒業証明印が押印されたクーポンを持って、全国のカワサキ正規取扱店へ。対象モデルの新車購入時にクーポンを提出すれば、サポート金額が適用されます。

エントリー時の年齢が29歳以下の場合、クーポン利用時に生年月日がわかる書類の提出が必要です。

クーポンに印刷された氏名と、ご購入された新車登録名義が一致する必要があります。

🌐 カワサキというブランドが提供する「Good Times」

今回のキャンペーンを企画した「株式会社カワサキモータースジャパン」は、兵庫県明石市に本社を構え、日本のバイク文化を牽引するリーディングカンパニーです。「漢カワサキ」と称されることもあるその高性能で個性的なバイクたちは、単なる移動手段を超え、ライダーの心に響く「Good Times」を提供し続けています。ライムグリーンがトレードマークのNinjaシリーズから、レトロな魅力のWシリーズ、そして力強いZシリーズまで、幅広いラインナップで世界中のファンを魅了しています。

このキャンペーンは、そんなカワサキが「もっと多くの人にバイクに乗る喜びを知ってほしい」という熱い思いを込めて企画したもの。初心者からベテランまで、誰もが楽しめるバイクライフをサポートするその姿勢は、多くの共感を呼んでいます。

🏁 さあ、あなたのバイクライフを始めよう！

免許取得の費用、新車購入の不安…そんな悩みを抱えていたあなたにとって、今回のカワサキのキャンペーンは、まさに「渡りに船」となるでしょう。

2026年は、あなたのバイクライフが始まる記念すべき年になるかもしれません。この機会を最大限に活用して、憧れのバイクを乗りこなし、風を切り、新しい景色を見つけに出かけませんか？

まずはキャンペーンサイトをチェックして、あなたの夢への第一歩を踏み出しましょう！不明な点があれば、カワサキモータースジャパンお客様相談室（TEL: 0120-400819 営業時間：9:00〜12:00 / 13:00〜17:00 ※土日祝日ほか弊社休業日を除く）へ問い合わせてみてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。