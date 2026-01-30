













元プロ野球選手の中田翔氏が26日、自身のインスタグラムを更新。25日に開催した「中田翔 2026新春トークショー＆ファンミーティング in 札幌」の様子を報告した。











中田氏は「今回の札幌ファンミーティング最高に楽しかったし500人以上のみんなが来てくれて嬉しかった！」と切り出し、盛況を報告。



続けて「中には雪の影響で来られない人や最後の１０分前に着きましたって人がいて、すごく申し訳なかったけどみんなと話せて良かったです！！」と記し、雪の舞う札幌で、元中日の加藤竜馬との2ショットを共有した。



中田氏は、2007年高校生ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズから指名を受けて入団。



長く日本ハムの4番バッターを務めあげ、その後は読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズに所属。NPB通算17年間で309本塁打を記録し、昨季限りで現役を引退した。



国際大会の経験も豊富で、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は2013年、2017年と2大会連続で出場。2017年大会では3試合連続アーチも放った。



中田氏は「北海道最高！！また来ます！！」と綴り、かつてのホームタウンとの繋がりをファンに報告していた。

























【投稿】雪まみれの中田翔&加藤竜馬がこちら

中田翔氏(@shonakata_official)のInstagramより















