ロッテは30日、12時00分からマリーンズオンラインストアで種市篤暉投手の「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズならびに「日の丸デザイングッズ」の受注販売を開始すると発表した。

2月22日（日）から始まる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」の出場選手に選出された種市篤暉投手の関連グッズ。今回のグッズは、侍ジャパンのユニホームデザインをモチーフとしたフェイスタオルや、日の丸を配したデザインのTシャツなどを中心に展開。種市投手の名前や背番号を取り入れ、侍ジャパンとマリーンズの要素を組み合わせたデザインで、全39商品をラインナップ。

▼ 種市篤暉投手 コメント

「この度、『野球日本代表 侍ジャパン』とマリーンズのコラボグッズを制作していただき、大変光栄に思います。侍ジャパンのユニホームデザインや日の丸をモチーフにしたアイテムは、日本代表として戦うことの責任と誇りを改めて感じさせてくれる仕上がりになっています。マリーンズのファンの皆さまにも、日本代表を応援してくださる皆さまにも、ぜひ手に取っていただき、共に戦っていただけたらうれしいです」

▼ 商品一例

・侍ジャパンユニホームデザイン：ネーム＆ナンバーTシャツ （カラー:ホワイト/ネイビー サイズ：130cm、S、M、L、XL） ：130cm 3,500円、S～XL 4,000円

・侍ジャパンビジュアルデザイン：ユニホーム（数量限定 DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・日の丸デザイン：フェイスタオル（デザイン：選手ビジュアル/選手名）：2,000円

※価格は全て税込

※販売はマリーンズオンラインストアにて本日30日（金）12時00分から2月8日（日）23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

※受注商品のため商品到着は2月27日（金）、28日（土）に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 日本 vs 中日ドラゴンズ」終了後。また、3月20日（金）以降に届く。（一部商品は2月下旬に届く予定）

※商品の届け時期は、各商品ページにて。生産の状況により、届け日が前後する可能性あり。

※1度に複数の商品を購入された場合、最も遅い商品に合わせて発送。