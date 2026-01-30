「関心を示している」ドジャース、ライバル球団がトレードを検討中！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界でもトップクラスの巨大戦力を擁している。その分、現状では苦しい立場の選手も少なくないが、その一人であるボビー・ミラー投手にシカゴ・カブスが関心を示しているという。米メディア『ボラビップ』が報じた。

ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝（22登板）をマークしたが、翌2024年は2勝（13登板）と数字が大きく下落。さらに、2025年は0勝（2登板）とほとんど出番を得られなかった。

同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は先日出演したポッドキャスト番組で、カブスが今季へ向けミラーの獲得に関心を示していると述べた。このトレードには、カブスの選手であるケビン・アルカンタラ外野手とブランドン・バードセル投手の2名が関与するといわれている」と言及。

続けて、「カブスの現在の投手陣には明らかに空席があり、補強によってその穴を埋められる可能性がある。ジャスティン・スティール投手はトミージョン手術からまだ回復途上にあるため、ミラーが有力な選択肢として注目されているのも当然だろう」と記している。

