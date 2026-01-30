いつものランニング、足への衝撃や疲れに悩んでいませんか？アシックスの新作GEL-CUMULUS 28は、その常識を覆すランニングシューズです。PureGELとFF BLAST MAXが生み出す“フワモチ反発”は、まるで雲の上を走るような軽やかさ。私も最初は半信半疑でしたが、その快適さに驚きました。この記事を読めば、GEL-CUMULUS 28があなたのランニング体験をどう変えるかがわかります。

アシックス「GEL-CUMULUS 28」でランニングが劇的に変わる！

ランニングを愛する皆さん、新しいシューズ選びはワクワクする瞬間ですよね。今回私が注目したのは、アシックスから登場したばかりのランニングシューズ、その名も 「GEL-CUMULUS 28（ゲルキュムラス28）」 です。

このシューズ、一言で表すなら「やわらかさと軽やかさのベストミックス」。まるで雲の上を走っているかのような、吸い付くような接地感と、次の一歩を自然と押し出すような反発性のバランスが絶妙なんです。毎日のジョグから、ちょっとペースを上げて走りたい日、そしてフルマラソン完走を目指すあなたの頼れる相棒となること間違いなし！

まずは、その魅力的なビジュアルから見ていきましょう。爽やかなカラーリングと流れるようなデザインが、足元を軽やかに彩ってくれそうですね。

「人間中心の科学」が支えるアシックスのシューズ哲学

ところで皆さん、アシックスのシューズがなぜ世界中のランナーから支持されているかご存知ですか？その秘密は、彼らが掲げる独自の設計思想「ASICS Design Philosophy（アシックスデザインフィロソフィー） 」にあります。これは、単に良いシューズを作るだけでなく、「身体と心の両方にとって優れた構造設計」を追求するという、非常に深いコンセプトなんです。

特に私が感銘を受けたのは、その根幹にある「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学） 」という研究ポリシー。これは、人の身体や動きの特徴をあらゆる角度から徹底的に分析し、科学的なアプローチでシューズ開発を行うというもの。ユーザーテスト、サイエンス、イノベーション、サステナビリティという4つの柱で、常にランナーに寄り添い、進化を続けているんですね。

「GEL-CUMULUS 28」も、まさにこの哲学の結晶。だからこそ、私たちの足にこれほどまでにフィットし、最高のランニング体験を提供してくれるのでしょう。

雲のような「フワモチ反発」の秘密！「GEL-CUMULUS 28」の革新テクノロジー

さて、具体的に「GEL-CUMULUS 28」がどんな技術で私たちを魅了するのか、その主要な特徴を深掘りしていきましょう。

1. 新次元のクッション性と推進力：魔法のミッドソール

前モデルからさらに進化した「GEL-CUMULUS 28」の核となるのは、ミッドソールに採用された二つのテクノロジーです。

FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）

「適度な反発性を持つクッションフォーム材」と聞くと、「どういうこと？」と思うかもしれませんね。これは、まるで高性能なトランポリンが足元にあるようなイメージです。着地時の衝撃をしっかり吸収しつつ、そのエネルギーを次の一歩へとスムーズに変換してくれるから、走りが驚くほど軽やかに感じられます。

PureGEL（ピュアゲル）

かかと部に内蔵されたこの衝撃緩衝機能は、その名の通り「Pure（純粋な）GEL」というだけあって、まさに雲の上を走っているような、とろけるような柔らかさを実現します。着地時の足にかかる負担を劇的に軽減してくれるので、長距離ランでも疲れにくいのが嬉しいポイント。

この2つの素材が絶妙に組み合わされることで、ただやわらかいだけでなく、推進力も得られるという、まさに理想的なバランスが生まれているのです。

この厚いソールに最新のテクノロジーが凝縮されています。

2. 地面を捉える安心感：耐久性とグリップを両立するアウトソール

どんなに優れたミッドソールがあっても、アウトソールがしっかりしていなければ意味がありません。「GEL-CUMULUS 28」の靴底には、EVA素材とラバー素材を混合したフォームを使用し、さらにかかと部外側には「AHAR LO（エーハーロー） 」という、やわらかく耐摩耗性に優れたラバー素材が配置されています。

これにより、ソフトな接地感を損なうことなく、耐久性とグリップ性が大幅に向上。雨の日のロードでも、安心して地面を蹴り出すことができるでしょう。

3. 包み込む快適さ：優れたフィット感と通気性のアッパー

足全体を包み込むアッパー（甲被）も、ランニングの快適性を大きく左右する要素です。「GEL-CUMULUS 28」では、前モデルよりもさらに軽量で通気性に優れた「エンジニアードジャカードメッシュ」を採用。まるで第二の皮膚のように足に吸い付くようなフィット感と、抜群の通気性で、長時間のランニングでも足がムレにくく、快適さを保ってくれます。

このメッシュ素材が通気性とフィット感の秘密。

さらに、ベロ部には伸縮性のあるニット素材が使われているため、足の甲にかかるストレスも軽減され、全体としてのフィット感と快適性が高められています。

どんなランナーに「GEL-CUMULUS 28」がおすすめ？

この「GEL-CUMULUS 28」は、以下のようなランナーに特におすすめしたい一足です。

毎日のデイリートレーニングを快適にこなしたい方

これからランニングを始める初心者ランナー

フルマラソン完走を目指すサブ4〜サブ5レベルのランナー

クッション性を重視しつつ、適度な反発性も欲しい方

足への負担を軽減し、長くランニングを楽しみたい方

まさに、幅広いランナーのニーズに応える万能シューズと言えるでしょう。

賢い投資！「GEL-CUMULUS 28」の価格とコストパフォーマンス

これだけの先進技術が詰まったシューズとなると、価格も気になりますよね。「GEL-CUMULUS 28」のメーカー希望小売価格は、16,500円（税込） です。

最新のクッション材「FF BLAST MAX」や衝撃緩衝機能「PureGEL」を搭載し、耐久性にも優れたこの高機能シューズがこの価格というのは、個人的には非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。アシックスという信頼できるブランドの品質と、あなたのランニング体験が向上することを考えれば、決して高い買い物ではないはず。むしろ、長く愛用できる一足として賢い投資と言えるのではないでしょうか。

購入ガイド：発売日と豊富なラインナップ

「GEL-CUMULUS 28」は、2月6日からアシックスオンラインストアで先行発売され、2月12日からは全国のスポーツ用品店などで順次発売されます。

男性用、女性用それぞれに、足囲（ウイズ）の選択肢も用意されているのが嬉しいポイント。カラーバリエーションも豊富なので、きっとあなたの好みに合う一足が見つかるはずです！

男性用ラインナップ

品名 GEL-CUMULUS 28 品番 1011C143 (スタンダード) / 1011C146 (エキストラワイド) 価格 16,500円（税込） カラー アークティックブルー×エーゲアンブルー、ブラック×イルミネートグリーン、ブラック×キャリアグレー、クリーム×グレーシャーグレー、コールドモス×バイタルグリーン (他多数) サイズ 24.5～32.0cm 素材 アッパー：合成繊維 生産国 ベトナム、インドネシア

女性用ラインナップ

品名 GEL-CUMULUS 28 品番 1012B916 (スタンダード) / 1012B919 (ワイド) 価格 16,500円（税込） カラー ブルーベル×ホワイト、ブラック×ホワイト、ブラック×キャリアグレー、クリーム×グレーシャーグレー、コバルトバースト×アイボリー (他多数) サイズ 22.5～26.5cm 素材 アッパー：合成繊維 生産国 ベトナム、インドネシア

【購入時の実用的なアドバイス】

シューズは、実際に履いてみないと分からない部分も多いですよね。もし可能であれば、お近くのスポーツ用品店で試着してみることを強くおすすめします。足の形は人それぞれなので、自分の足にぴったりのウイズやサイズを選ぶことが、快適なランニングの第一歩です。

まとめ：あなたのランニングを「フワモチ反発」で変えよう！

アシックスの最新作「GEL-CUMULUS 28」は、最先端の技術とアシックス独自の哲学が融合した、まさにランナーのためのシューズです。やわらかい接地感と適度な反発性という相反する要素を高いレベルで両立させ、あなたのランニングをこれまでにない快適さへと導いてくれるでしょう。

毎日を快適に、そして長くランニングを楽しみたいすべての方に、この「GEL-CUMULUS 28」をぜひ体験していただきたいです。この一足で、あなたのランニングが新たな高みへ！ぜひチェックしてみてくださいね。

