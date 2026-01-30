子どもができたら「やっぱ無理かも」と言われた　最上もが、シングルマザーになった経緯を語る

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。

シングルマザーになった経緯

今回のスタジオゲストには、さとう珠緒と最上もがが登場。“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。

現在4歳の娘を持つシングルマザーの最上は、“一夫多妻家族”のVTRを見届け、「家族多いほうがいいというのは分かります」と家族への憧れに触れる場面も。

シングルマザーになった経緯について、「シンプルに振られた」と語った最上は、「私は子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しようという話もしていた」「実際(子どもが)できたら、『やっぱ無理かも』と言われた」と打ち明ける。

当時の心境について、最上は「めちゃくちゃ病みました」と深い悩みに陥ったものの、「『協力するから頑張る?』『大丈夫だよ』って言ってくれた」と母の後押しがあり、シングルマザーの道を歩む決断をしたと語った。

屋敷裕政(ニューヨーク)が「今後、結婚したいとは思わない?」と質問すると、最上は「家族はもう少し増やしたい」と率直な思いを吐露。「2人目願望はすごいある」と、赤裸々に打ち明けた。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

2人の妻と4人の子どもと共同生活…

"一夫多妻"の37歳男性の顔面に衝撃！



驚きの寝室ベッドを大公開！



不思議すぎる生活に潜入🔍



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) January 27, 2026