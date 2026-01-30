神奈川県のほぼ中央にある厚木市(あつぎし)は、相模川をはじめ多くの河川に恵まれ、丹沢・大山など美しい山々にも囲まれた自然豊かなまち。一方、交通の利便性や企業、大学などの集約を背景に、首都圏における諸機能の一翼を担っています。

今回は、厚木市内の農家さんが育てた自慢のイチゴを味わえる農園や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

シーズン到来! 厚木市のイチゴ農園について

厚木のイチゴ農園

・厚木市内(詳細は「あつぎイチゴマップ」にて公開中)

・実施期間：1月から5月(農園により異なります)

冬から春にかけて旬を迎えるイチゴですが、厚木市には農家さんが心を込めて育てているイチゴを味わえるスポットが多数あります。

厚木市内のイチゴ農園で実施しているイチゴ狩りは“30分食べ放題”が多いそうで、種類の違うイチゴの食べ比べを楽しむことができるのも魅力です。

水耕式高設栽培で小さな子どもや車いす利用者も楽しめる農園や、全面高設栽培で立ったまま食べられる農園、有機肥料を使用して栽培している農園など、それぞれの農園のこだわりと愛情が込められたイチゴを味わうことができます。

同市で栽培されている主な品種は、糖度が高く、酸味が少ない「章姫」、香り高く程よい酸味の「紅ほっぺ」、甘み・酸味・風味が揃ってコクのある味わいの「よつぼし」、甘みの中に適度な酸味がある「やよいひめ」、すっきりとした甘さで、果肉がしっかりしている「もういっこ」など。近年は、果実の中まで赤く、ジューシーでバランスの良い味わいが特徴の、神奈川生まれの新たな品種「かなこまち」も生産されています。

厚木産イチゴは、生産者のハウスやJAあつぎ農産物直売所などでも直売しているとのこと。採れたての新鮮な真っ赤なイチゴや野菜を手に取ることができるのもうれしいポイントです。

自治体からのメッセージ

真っ赤に実った厚木のイチゴをたっぷり味わってみませんか。

厚木市のふるさと納税返礼品について

今回紹介した厚木産イチゴを自宅で味わうことができる返礼品を紹介します。

あつぎのいちご

・提供事業者：こすげ農園

・内容量：【1】約250g×4パック【2】約250g×4パック×2箱

・寄附金額：【1】1万4,500円【2】2万7,000円

丹精を込めて育てた、みずみずしくて甘酸っぱいイチゴです。イチゴ本来の甘酸っぱさを味わえる「紅ほっぺ」、フルーティ＆ジューシーな「恋みのり」、スッキリとした甘さが特徴の「もういっこ」の3種類の中からおまかせで届くそうです。

今回は神奈川県厚木市の観光スポット「イチゴ農園」と、返礼品を紹介しました。農家さんが愛情込めて育てたまち自慢のイチゴをイチゴ狩りや直売所で味わうことができます。農園それぞれに個性と特色があるのも特徴。また、品種もさまざまなのでお気に入りを見つけるのも楽しそうです。現地に行くことが難しい場合は、返礼品として自宅でも味わえます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者