UEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、次のラウンドに進出するする24チームが決定した。

リーグフェーズ上位8チームがノックアウトフェーズにストレートインし、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式のプレーオフに回る。

すでにトップ8を決めていたリヨン（フランス）とアストン・ヴィラ（イングランド）が最終節も勝利を収め、ワンツーフィニッシュ。ここまで無敗だったフライブルクは鈴木唯人が先発出場したものの、退場者を出してリール相手に0－1で敗戦。鈴木は83分までプレーした。最終的には7位でリーグフェーズフェーズを終え、日本人所属クラブでは唯一となるベスト16へのストレートインを果たした。

また、左ウイングとして先発した伊東純也を擁するヘンクはホームで逆転勝ちを収め、9位でプレーオフに進出。第2戦をホームで戦えるシード権を手にしている。前田大然が先発し、旗手怜央が出場停止だったセルティックもホームで勝利を収め、21位でプレーオフに滑り込んだ。センターFWの位置に入った前田は攻守に奮闘し、オウンゴールも誘発。チームが4点目を奪った直後にお役御免となった。

一方、上田綺世がコンディション不良のため欠場したフェイエノールトは、敵地でベティスに敗れてグループフェーズで姿を消すことに。トップ下の位置で北野颯太が先発したザルツブルクもアストン・ヴィラに逆転負けとなり、今大会からの敗退が決まった。その他、ELグループフェーズ最終節の結果と最終順位は以下の通り。

【リーグフェーズ第8節結果】

ヘンク 2－1 マルメ

ゴー・アヘッド・イーグルス 0－0 ブラガ

パナシナイコス 1－1 ローマ

シュトゥットガルト 3－2 ヤングボーイズ

FCSB 1－1 フェネルバフチェ

シュトゥルム・グラーツ 1－0 SKブラン

ノッティンガム・フォレスト 4－0 フェレンツヴァーロシュ

ルドゴレツ 1－0 ニース

ミッティラン 2－0 ディナモ・ザグレブ

バーゼル 0－1 ヴィクトリア・プルゼニ

マッカビ・テル・アビブ 0－3 ボローニャ

セルティック 4－2 ユトレヒト

リヨン 4－2 PAOK

ツルヴェナ・ズヴェズダ 1－1 セルタ

アストン・ヴィラ 3－2 ザルツブルク

ベティス 2－1 フェイエノールト

リール 1－0 フライブルク

ポルト 3－1 レンジャーズ

【順位表】

順位：チーム（勝ち点／得失差）

1位：リヨン（21／13）

2位：アストン・ヴィラ（21／8）

3位：ミッティラン（19／10）

4位：ベティス（17／6）

5位：ポルト（17／6）

6位：ブラガ（17／6）

7位：フライブルク（17／6）

8位：ローマ（16／7）

▲決勝トーナメント進出▲

▼プレーオフ進出（シード）▼

9位：ヘンク（16／4）

10位：ボローニャ（15／7）

11位：シュトゥットガルト（15／6）

12位：フェレンツヴァーロシュ（15／1）

13位：ノッティンガム・フォレスト（14／8）

14位：ヴィクトリア・プルゼニ（14／5）

15位：ツルヴェナ・ズヴェズダ（14／1）

16位：セルタ（13／4）

▲プレーオフ進出（シード）▲

▼プレーオフ進出（シードなし）▼

17位：PAOK（12／3）

18位：リール（12／3）

19位：フェネルバフチェ（12／3）

20位：パナシナイコス（12／2）

21位：セルティック（11／-2）

22位：ルドゴレツ（10／-3）

23位：ディナモ・ザグレブ（10／-4）

24位：SKブラン（9／-2）

▲プレーオフ進出（シードなし）▲

▼リーグフェーズ敗退▼

25位：ヤングボーイズ（9／-6）

26位：シュトゥルム・グラーツ（7／-6）

27位：FCSB（7／-7）

28位：ゴー・アヘッド・イーグルス（7／-8）

29位：フェイエノールト（6／-4）

30位：バーゼル（8／-4）

31位：ザルツブルク（6／-5）

32位：レンジャーズ（4／-9）

33位：ニース（3／-8）

34位：ユトレヒト（1／-10）

35位：マルメ（1／-11）

36位：マッカビ・テル・アビブ（1／-20）