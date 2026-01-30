UEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第8節（最終節）が29日に行われ、ラウンド16進出の8チームとプレーオフに進む16チームが決定した。

リーグフェーズ上位8チームがラウンド16にストレートインとなる一方で、9位から24位のチームはホーム＆アウェイ形式で行われるノックアウトフェーズのプレーオフに進むことに。プレーオフの組み合わせ抽選は1月30日（金）に行われ、試合は1stレグが2月19日に、2ndレグが2月26日に行われる。

なお、ラウンド16進出の8チーム、プレーオフに進出した16チームは以下の通り。プレーオフに進出した上位8チームはシード組として、2ndレグをホームで戦うこととなる。

▼ラウンド16進出決定

1位：リヨン（フランス）

2位：アストン・ヴィラ（イングランド）

3位：ミッティラン（デンマーク）

4位：ベティス（スペイン）

5位：ポルト（ポルトガル）

6位：ブラガ（ポルトガル）

7位：フライブルク（ドイツ）

8位：ローマ（イタリア）

▼ シード組

9位：ヘンク（ベルギー）

10位：ボローニャ（イタリア）

11位：シュトゥットガルト（ドイツ）

12位：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）

13位：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）

14位：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）

15位：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

16位：セルタ（スペイン）

▼ ノーシード組

17位：PAOK（ギリシャ）

18位：リール（フランス）

19位：フェネルバフチェ（トルコ）

20位：パナシナイコス（ギリシャ）

21位：セルティック（スコットランド）

22位：ルドゴレツ（ブルガリア）

23位：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）

24位：SKブラン（ノルウェー）

組み合わせは、リーグフェーズ終了時点の順位によってペアリングされ、シード組の4つのペア（9位と10位、11位と12位、13位と14位、15位と16位）と、ノーシード組の4つのペア（17位と18位、19位と20位、21位と22位、23位と24位）を形成。「9位と10位」は「23位と24位」のいずれかと、同様に「11位と12位」は「21位と22位」と、「13位と14位」は「19位と20位」、「15位と16位」は「17位と18位」のクラブと対戦する。

日本人選手所属クラブは、鈴木唯人のフライブルクのみがラウンド16進出決定。その他、伊東純也や横山歩夢が所属するヘンク、前田大然や旗手怜央が所属するセルティックの2チームがプレーオフに進出。上田綺世、渡辺剛のフェイエノールト、常本佳吾のバーゼル、北野颯太、川村拓夢のザルツブルクはリーグフェーズで敗退した。

▼ プレーオフ組み合わせ

ヘンク／ボローニャ vs PAOK／リール

シュトゥットガルト／フェレンツヴァーロシュ vs フェネルバフチェ／パナシナイコス

ノッティンガム・フォレスト／ヴィクトリア・プルゼニ vs セルティック／ルドゴレツ

ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルタ vs ディナモ・ザグレブ／ブラン