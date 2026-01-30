ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの閉会式から12日後、３月６日には、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会が開幕する。オリンピックとパラリンピックには、似ている競技がたくさん。一方でパラリンピックには独自のルールや工夫があり、その分、違った角度から楽しむこともできる。そこで、オリンピックとパラリンピックの競技を徹底比較！ 知れば、観戦がもっと面白くなること間違いなしだ。

バイアスロンは、クロスカントリースキーコースを滑走するスキーと、射撃を交互に行う、異なる２つのスポーツを組み合わせた競技だ。登り坂や下り坂、カーブなどのあるコースを滑走し、周回ごとに射場で射撃することを繰り返し、ゴールするまでのタイムを競う。

オリンピックのバイアスロンは、男子20kmインディビジュアル、女子15kmインディビジュアル 、男子10kmスプリント、女子7.5kmスプリント、男子12.5kmパシュート、女子10kmパシュート、男子15kmマススタート、女子12.5kmマススタート、男子４×7.5kmリレー、女子４×６kmリレー、混合４×６kmリレー（男子＋女子）の計11種目。種目に応じてミスショット１発ごとに１分のペナルティタイムが加算されるか、ペナルティループを走る必要がある。

パラリンピックのバイアスロンは、今大会では18種目が実施される。視覚障がい、立位、座位の３つのカテゴリーに分かれ、それぞれ男女スプリント（7.5km）、インディビジュアル（12.5km）、スプリントパシュートを行う。周回コースをフリースタイルで３周または５周し、コースを１周した後に射場に行き、５つの標的を撃ち抜く。種目に応じてミスショット１発ごとに１分のペナルティタイムが加算されるか、ペナルティループを走る必要がある。

写真は北京2022冬季オリンピックのマススタート。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本選手の出場予定はないが、パラリンピックには出場予定だphoto by AP/AFLOライフルの扱いと種類に違い立位と座位の標的はわずか13㎜！

バイアスロンでは、選手がライフルを背負いながらフリースタイルで滑り、周回ごとに射撃を行う。立射と伏射の２種類の姿勢で撃つ。標的は50m先に設置され、伏射では直径45mm、立射では直径115mmの標的を狙う。

パラリンピックの選手は、スキー区間ではライフルを携行せず、射場で受け取る。肢体不自由の選手は自前のエアライフルを使用し、射場に到着するとコーチが射撃マットまで運ぶ。視覚障がいのある選手は射撃マットに常設されている、標準化されたビームライフルを使用する。これは全選手共通。標的は10m先に設置されており、標的の大きさは視覚障がい者用が21mmで、肢体不自由者用の標的は13mmとなっている。選手は伏せた姿勢で射撃を行うが、障がいのため伏せた姿勢での射撃が不可能な一部の座位選手は、座った姿勢で射撃を行う場合がある。なお、視覚障がいのある選手は、射撃時に標的の位置が音でわかるようになっている。

1988年にパラリンピックで初採用世界にはマルチメダリストも 過去のパラリンピックでメダルを獲得している国の割合

パラリンピックのバイアスロンは、1988年の第４回国際身体障害者冬季競技大会（インスブルック）で初めて採用され、立位による競技が行われた。４年後のアルベールビル1992パラリンピック冬季競技大会では、視覚障がいのある選手も参加した。リレハンメル1994パラリンピック冬季競技大会では、女子種目と座位種目がパラリンピック競技種目に追加された。

北京2022パラリンピック冬季競技大会では、バイアスロン競技に14ヵ国から86選手が出場。７ヵ国がメダルを獲得した。ウクライナのオクサナ・シシコワ （視覚障がい／女子）とヴィタリー・ルキヤネンコ（視覚障がい／男子）、アメリカのオクサナ・マスターズ（座位／女子）がそれぞれ金メダル２個を獲得した。

北京2022パラリンピック冬季競技大会には日本代表３選手が出場したphoto by X-1

「クロスカントリースキー」の直後に「射撃」を行うバイアスロンは、「動」と「静」という相反する要素に同時に取り組むところに競技の特性がある。選手が求められるのはスキーの滑走技術と持久力、そして射撃時の冷静さと正確性。選手は射場に入る直前に滑走スピードをほんのわずか緩めることで心拍数を急激に下げ、体の振動を極力排除して射撃を行う。バイアスロン選手の真骨頂はこの超人的な能力にある。

