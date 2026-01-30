渋谷を拠点に活動するロックバンドNape、新章を告げる新曲リリース

東京を拠点に活動するロックバンド・Napeが、新曲「DENGEKI」を2026年1月28日（水）にデジタルシングルとしてリリースした。

本作は、Napeにとって2026年へ向けた動きを本格化させる一作。「DENGEKI」は、歪んだギターリフとスウィングするドラムが生むグルーヴによって、パンクのエネルギーと高い推進力を放つ一曲。シャッフルビートを核に、荒く太いガレージロックサウンドで一気に駆け抜けていく。グローバルなロックの文脈の中で、次のフェーズへ踏み出す意志を刻んだ作品となっている。

あわせて、『DENGEKI』のリリックビデオも公開され、楽曲の疾走感を視覚的にも体感できる内容となっている。ライブ活動を軸に歩んできたNapeにとって、本作は、楽曲とライブの動きが並走するタイミングで届けられるリリースとなる。音源を通してライブの熱や空気感が想像され、その先のフロアへと自然に導かれていく、Napeの入口としての一作。

また、Napeが主催するイベント「NAPE SHAPE POP 2」が2月21日（土）に開催される。CheChe、魚田二月、春風レコードが出演し、DJにSPOTを迎える本イベントは、ライブハウスを起点に、新たな動きが立ち上がろうとする場として、その兆しが感じられるイベントとなりそうだ。

■コメント

こんにちは。東京・渋谷を拠点に活動するロックバンド、Nape（ネイプ）です。

この度、待望の新曲「DENGEKI」がリリースされます。

「DENGEKI」は、まさしく令和の時代に響く、全く新しいロックンロール。

伝統的なガレージロックの熱いフィーリングを受け継ぎつつも、一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディ、そして予測不能なトリッキーなパートを鮮やかにブレンドしました。

僕たちNapeにしか鳴らせない、2分半のファンタスティックな"電撃"をぜひ体感してください。

僕たちの音楽を少しでも「いいな」と思ってもらえたら、次はぜひライブハウスでお会いしましょう。

2月21日（土）には、豪華な対バンと共に熱いステージを繰り広げます。

初めての方も大歓迎です。あなたのお越しを心よりお待ちしています。

＜リリース情報＞

Nape

「DENGEKI」

2026年1月28日リリース

https://orcd.co/dengeki

＜ライブ情報＞

NAPE SHAPE POP 2

2026年2月21日（土）渋谷LUSH

時間：OPEN & START 18:00

料金：

［一般チケット］ADV：\3,500 / DOOR：\4,000

［学割チケット］ADV：\2,000 / DOOR：\2,500

※別途ドリンク代必要

※学割チケットは、当日入場口にて有効期限内の学生証の提示が必要

https://livepocket.jp/e/napeshapepop_2

出演者：

Act：Nape / CheChe / 魚田二月 / 春風レコード

DJ：SPOT

HP：https://nape.bitfan.id