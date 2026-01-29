「守備力は劣るが」カブスは鈴木誠也と契約延長すべき？　今季が最終年。…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、2026シーズンが契約最終年であり、今季終了後のオフシーズンにフリーエージェント（FA）になる見通しだ。しかし、米メディア『ブリード・カビー・ブルー』は、その日を迎える前に、契約延長を考えるべきだと同球団に提言している。

鈴木は2022年3月に広島東洋カープからカブスへ移り、当時の日本人野手としては史上最高額となる5年総額8500万ドル（約130億円）の契約を結んだ。

昨季は151試合で打率.245、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）、メジャーキャリア最高の32本塁打をマークしている。

シーズン前半に好調、後半に失速、最終局面で復調という激しい波のある1年を過ごしたが、全体的に見れば称賛に値する成績だと言えるだろう。

しかし、現時点でカブスは鈴木との契約延長へ向けて動く様子はない。

同メディアは「鈴木とイアン・ハップ外野手、どちらと契約更新すべきか？それとも両方か？」との問いに対し、

「鈴木はハップよりも打撃力では上だが、守備力はかなり劣る。

2人は誕生日が6日しか違わず、年齢面は考慮する必要がない。

鈴木は年齢を重ねるにつれて守備がより大きな課題になる可能性があり、将来的には指名打者（DH）、時折外野を守る起用に落ち着くかもしれない。

鈴木と契約延長するなら、ハップよりやや割安な3年総額5400万ドル（約82億6000万円）になると予想する」との見解を示している。

