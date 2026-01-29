大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手を4年2億4000万ドルで獲得した。当初はより長期の契約も予想されていたが、球団側は長い目で見れば短期契約の方に李があると考えたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、短期契約を続ける決定は、チームが将来も今と同じくらい優秀であり続けることを確実にするためだと語った」としつつ、「短期的には核となる選手たちに、『何か加えられるものは何でも』と言うのは簡単だ。とはいえ、現状を軽視すべきでとはなく、3～5年先の状況とのバランスを取らなければならない。現在契約中の選手たちが退団していく中で、その間に若い選手をチームに送り込むことが、チームを維持するために非常に重要になるだろう」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「タッカーは今月初めに29歳になったため、ドジャースがファームシステムから選手を補強したいのであれば、この短期契約は賢明な選択といえるだろう。チームは球界最年長の野手陣を擁しているが、リーグ屈指のファームシステムを持っており、ベテラン選手が何人か移籍してもバランスが取れる可能性がある」と記している。

ドジャースは圧倒的な強さを誇る傍らで高齢化問題が指摘されているが、タッカーの短期契約は将来的なリスクを軽減する意味合いも含まれているようだ。

【関連記事】

【了】