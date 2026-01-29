26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、ロッテの今季の予想オーダーを発表した。
▼ 笘篠賢治氏の予想オーダー
1（中）髙部瑛斗
2（右）藤原恭大
3（左）西川史礁
4（指）ソト
5（一）山口航輝
6（捕）佐藤都志也
7（三）安田尚憲
8（二）藤岡裕大
9（遊）小川龍成
▼ 野村弘樹氏の予想オーダー
1（中）藤原恭大
2（三）寺地隆成
3（左）西川史礁
4（指）ポランコ
5（捕）佐藤都志也
6（一）ソト
7（右）山本大斗
8（遊）小川龍成
9（二）藤岡裕大
同番組に出演したサブロー監督は、笘篠氏の予想オーダーに「すごいなと思います。現実的だと思います。髙部は1番バッターとしてすごい期待していますので、1番でどっしりいて欲しいですね」とコメント。
野村氏が「監督の中で（オーダーは）決まっています？」と質問すると、サブロー監督は「決まっている人はいます」と回答。さらに野村氏が「競争と言われているので、何人かですよね」と深掘りすると、サブロー監督は「競争なんですけど、昨年の結果を元に、ここからキャンプ、オープン戦で結果を出したらそれが変わるかもしれないです。少しはいます」とのことだった。
さらに野村氏が「笘篠さんのオーダーでどれくらいですか」と聞くと、サブロー監督は「髙部、藤原、西川は、去年の成績を見ても外せないですよね」と話した。
笘篠氏が4番打者について質問すると、サブロー監督は「ホームランバッターが良いと思います。僕が打ってた時は後ろにすごいホームランバッターがいたので、僕はそこにつなげるだけだった。今のチーム状況は違う。投高打低の時代でポランコ、ソトには期待したいですよね」と語っていた。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』