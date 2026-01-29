「最も名誉ある形で」ダルビッシュ有、競技面だけじゃない！？　野球界屈…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、右肘の靭帯再建手術を受けたことにより、今季1年を全休する見通しだ。それと同時に浮上したのが引退説である。どのような決断を下すにせよ、同選手の輝かしいキャリアは称賛に値すると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ダルビッシュは2012年1月に北海道日本ハムファイターズから渡米して以降、メジャーリーグで13シーズンをプレーしていた。

そのうち5シーズンをパドレスで過ごしており、テキサス・レンジャーズ、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスで過ごした期間よりも長い。

2021年にはオールスターに選出され、2022年にはサイ・ヤング賞の投票でトップ10入りを果たしている。

パドレス史上、9イニング当たりの奪三振数（9.44）では2位、総奪三振数683では8位に入っており、球団史上最も優れた奪三振投手の一人としての地位を確固たるものにした。

そして、2025年は怪我に悩まされながらも、日米通算208勝をマークして新記録を樹立するなど、歴史に残る名誉を数多く残している。

競技面はもちろんのこと、社会貢献にも同様に熱心に取り組んできた。

同紙によると「ダルビッシュの慈善活動の多くは公表されていないが、彼はロナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・サンディエゴ、がん研究への取り組み、YouTubeの収益化による慈善活動、そして子供たちへのホリデーギフトイベントに多額の寄付をしてきたことで知られている」という。

パドレスとの契約では、残り3年総額4300万ドル（約66億円）あるが、最近では契約破棄を行う方針との噂も流れていた。

実現すれば極めて異例の出来事であり、パドレスには多大な恩恵をもたらすことになる。

それを踏まえ、同紙は「もしダルビッシュのMLBでのキャリアが本当に終わりに近づいているのなら、彼は残りの契約を無効にしてパドレスの年俸を何百万ドルも節約するという、可能な限り最も名誉ある形で引退するつもりのようだ」と伝えている。

【関連記事】

【了】