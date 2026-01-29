メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。戦後初の三冠王に輝いた強打者も、その一人に入るだろう。（文・シモ）［1/6ページ］

“ID野球”が海を越えたら

野村克也

[caption id="attachment_125358" align="alignnone" width="530"] 南海ホークス時代の野村克也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：峰山高

・ドラフト：1954年ドラフト外（南海）

・NPB通算成績：3017試合出場、打率.277、657本塁打、1988打点、117盗塁

戦後初の三冠王に輝いた野村克也。彼が海の向こうへ渡っていたら、如何なる成績を残せただろうか。

テスト生として南海ホークスに入団した野村は、プロ1年目の1954年に9試合の出場で11打数0安打。続くプロ2年目には一軍出場なしと、鳴かず飛ばずでくすぶっていた。

それでも、プロ3年目の1956年に正捕手として定着し、打率.252、7本塁打、54打点を記録すると、翌1957年には30本塁打を放ち、本塁打王を獲得した。

そして、1965年には、打率.320、42本塁打、110打点で三冠王を獲得。1961年〜68年まで8年連続の本塁打王、1962年〜67年まで6年連続の打点王と、圧倒的な数字を残したのである。

また、1969年オフには選手兼任監督に就任。選手として成績を残しながら“野村再生工場”と呼ばれる手腕で、江本孟紀や山内新一、江夏豊などを復活させた。

その後、ロッテオリオンズや西武ライオンズを経て、生涯一捕手として45歳まで現役を続けた。

野村の打席での読みや打撃技術、捕手としての配球や打者との駆け引き、のちにID野球でプロ野球界に革命を起こした野球理論。

それらをメジャーに持ち込んでいたら、ベースボールにも革命が起きただろう。

メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。奪三振能力を武器に、長くエースとして結果を残してきた左腕も、その一人に挙げられる。（文・シモ）［2/6ページ］

空振りを量産した技巧派

杉内俊哉

[caption id="attachment_218646" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークス時代の杉内俊哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：鹿児島実 - 三菱重工長崎

・ドラフト：2001年ドラフト3巡目（ダイエー）

・NPB通算成績：316試合登板、142勝77敗、防御率2.95

2001年に、福岡ダイエーホークスにドラフト3巡目で入団した杉内俊哉。メジャーでマウンドに上がる姿を見たかった投手だ。

プロ2年目の2003年に10勝を挙げると、プロ4年目の2005年には18勝4敗、防御率2.11で、最多勝・最優秀防御率・沢村賞のタイトルを総なめにする。

2007年と2009年にも15勝、2010年には16勝を挙げ、チーム名を福岡ソフトバンクに変えても投手陣のエースとして君臨し続けた。

そんな中、2011年オフに読売ジャイアンツへFA移籍する。

移籍1年目の2012年・5月30日の楽天戦では、プロ野球史上75人目のノーヒット・ノーランを達成するなど、同年は24試合の登板で12勝4敗、防御率2.04をマークした。

すると、翌2013年にも11勝、2014年にも10勝と3年連続の2桁勝利を記録。

力感のないフォームから繰り出される球速以上に速いストレートと、曲がりの鋭いチェンジアップ、2種類のスライダーで打者を抑え込んだ杉内。

NPB通算16年間で2091回1/3を投げて2156三振を奪い、奪三振率は9.28を記録した。奪三振が200を超えたシーズンは、2005年、2008年、2009年、2010年と4シーズンもある。

杉内がメジャーに挑戦しても、その高い奪三振能力で、打者をきりきり舞いさせていたかもしれない。

メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。40代に入っても本塁打を量産し続けた“不惑の大砲”は、まさにその象徴といえる存在だ。（文・シモ）［3/6ページ］

衰え知らずだった怪物打者

門田博光

[caption id="attachment_172671" align="alignnone" width="530"] 福岡ダイエーホークス時代の門田博光（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：天理高 - クラレ岡山

・ドラフト：1969年ドラフト2位（南海）

・NPB通算成績：2571試合出場、打率.289、567本塁打、1678打点、51盗塁

通算567本塁打の“不惑の大砲”・門田博光。彼がメジャーの舞台に立っていたらと考えると、想像が膨らむ。

ルーキーイヤーから中距離打者として、打率.250、8本塁打、31打点の成績をマークした門田。プロ2年目には打率.300、31本塁打、120打点で打点王を獲得した。

しばらくは中距離打者の役割に徹していたが、プロ10年目のキャンプ中に、右足のアキレス腱を断裂してしまう。

懸命のリハビリを経て、同年に驚異的なスピードで復帰した門田は、以降、こだわり続けてきたホームラン打者の道を突き進むことになる。

すると、1981年には44本、1983年には40本で2度の本塁打王を獲得。1988年には打率.311、44本塁打、125打点をマークして、40歳にして本塁打・打点の二冠王、MVPにも輝いた。

その後はオリックス・ブレーブスに移籍するが、41歳で33本塁打、93打点、42歳で31本塁打、91打点を残すなど、強烈な印象を残した。

1991年には福岡ダイエーホークス（旧：南海）に復帰し、翌1992年に現役引退した。

特筆すべきは、43歳の年にも18本、引退した44歳の年も7本塁打を記録したことである。

生涯にわたって、豪快なフルスイングを貫き通した門田。

そのフルスイングで、メジャーの投手と力と力の勝負を繰り広げる姿を想像するだけで、ワクワクしてくるのは私だけではないだろう。

メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。長くホークスの4番を任され、日本球界を代表する主砲として君臨した打者も、その一人だろう。（文・シモ）［4/6ページ］

海を渡らなかった4番打者

小久保裕紀

[caption id="attachment_171354" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークス時代の小久保裕紀（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：星林高 - 青山学院大

・ドラフト：1993年ドラフト2位（ダイエー）

・NPB通算成績：2057試合出場、打率.273、413本塁打、1304打点、58盗塁

NPB通算19年間で413本塁打を放った小久保裕紀は、メジャーで見たかった選手の一人である。

1本足打法から放たれる、独特の大きな弧を描く本塁打が印象的だった小久保。プロ2年目の1995年に28本塁打を放って本塁打王を獲得し、福岡ダイエーホークスの4番に成長した。

プロ4年目の1997年には、135試合の出場で打率.302、36本塁打、114打点で打点王を獲得。プロ8年目の2001年には、44本塁打、123打点をマークし、本塁打と打点でキャリアハイを記録した。

2003年オフには、読売ジャイアンツに移籍。移籍初年度から41本塁打、96打点と存在感を示す。巨人での3年間で94本塁打を積み重ねたのち、2006年オフにFAでホークスに電撃復帰した。

そして、2012年6月24日の日本ハム戦では、史上41人目となる2000本安打を達成し、同年41歳で現役を引退した。

学生時代の1992年には、バルセロナオリンピック日本代表に選出され、2本塁打を放つなど国際舞台の経験もある小久保。2010年には海外FA権を取得したものの、行使せずにホークスに残留している。

誰よりもホークス愛が強かった小久保がメジャーに挑戦していたら、本塁打をどれだけ積み重ねただろうか。

想像するだけで、楽しみが増える。

メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。平成唯一の三冠王に到達した強打者が、もしメジャーの舞台に立っていたら、如何なる打撃を見せただろうか。（文・シモ）［5/6ページ］

平成を代表する強打者

松中信彦

[caption id="attachment_117929" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークス時代の松中信彦（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：八代第一高 - 新日鉄君津

・ドラフト：1996年ドラフト2位（ダイエー）

・NPB通算成績：1780試合出場、打率.296、352本塁打、1168打点、28盗塁

平成唯一の三冠王を獲得した松中信彦。彼がメジャーリーグに挑戦していたら、どのような成績を残せていただろうか。

松中は、プロ3年目の1999年に打率.268、23本塁打、71打点の成績を挙げてきっかけをつかむと、翌2000年に打率.312、33本塁打、106打点と大きく飛躍する。

続く2001年にも36本塁打、122打点を挙げて、2年連続の30本塁打・100打点以上をマーク。2003年には、打率.324、30本塁打、123打点で打点王を獲得している。

そんな中、迎えたプロ8年目の2004年。同年の松中は、打率.358、44本塁打、120打点と堂々の成績を残して三冠王に輝いたのである。

翌2005年には打率.315、46本塁打、121打点で2年連続の本塁打王、3年連続の打点王を獲得。強打者として文句の付けようのない成績を残した。

しかし、翌2006年には打率.324で首位打者を獲得したものの、本塁打数は19本に激減。以降は一定の成績を残すも、30本塁打に到達するシーズンはなくなり、2016年で19年間の現役生活にピリオドを打った。

鋭い回転を呼びこむスイングで、豪快な本塁打を放つ姿が特徴的だった松中。

脂がのりきった時期に海を渡っていたら、メジャーの投手たちに強烈な印象を残せたであろう。

メジャーリーグで大谷翔平が球界を席巻する今、かつての日本球界にも「海を渡っていたら」と想像したくなる選手たちがいた。短い全盛期に圧倒的な勝率を誇った“負けないエース”も、その候補に入る存在だ。（文・シモ）［6/6ページ］

最盛期が短すぎた怪腕

斉藤和巳

[caption id="attachment_117258" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークス時代の斉藤和巳（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：南京都高

・ドラフト：1995年ドラフト1位（ダイエー）

・NPB通算成績：150試合登板、79勝23敗、防御率3.33

斉藤和巳が、メジャーの舞台に立っていたらどうなっていただろう。

プロ4年目の2000年に防御率4.13ながら5勝を挙げ、福岡ダイエーホークスの先発投手陣の一角に名乗りを上げた斉藤。

翌2001年は未勝利も、2002年に10試合の登板で4勝1敗、防御率2.94の好成績できっかけをつかむと、ここから大きく飛躍する。

プロ8年目の2003年には、20勝3敗、防御率2.83で最多勝・最優秀防御率・最高勝率・ベストナイン・沢村賞などのタイトルを独占。当時のプロ野球新記録となる、先発登板16連勝もマークしている。

そして、プロ10年目の2005年には開幕15連勝の快投で、16勝1敗、防御率2.92の成績を残した。

翌2006年には18勝5敗、防御率1.75で、勝利数・防御率・奪三振・勝率・最多完封数の投手五冠を達成。同年は自身2度目の沢村賞も受賞した。

しかし、2007年に6勝を挙げたあと、右肩痛が悪化。リハビリ期間を経るも、2013年に13年間の現役生活に幕を閉じた。

2000年代の強いホークスを支えた、球界唯一の“負けないエース”斉藤。

輝きを放っていたあの頃にメジャーのマウンドに立っていたら、最速150キロ超えの直球と高速フォークに、メジャーの各打者は圧倒されていたかもしれない。

【了】