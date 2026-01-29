















3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバー発表が進む中、佐々木朗希は今大会の舞台から距離を置く形となりそうだ。3年前の悔しさを胸に抱えつつ、メジャー2年目の今季はロサンゼルス・ドジャースでの勝負に集中することになるだろう。（文・八木遊）





3年越しの“借り”を返したかったが…











3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する侍ジャパンのメンバー30人のうち29人が発表された。最後の1人もまもなく明かされるとみられるが、佐々木朗希の名前が呼ばれることはないだろう。



佐々木は21歳で迎えた2023年の前回大会に出場。1次ラウンドのチェコ戦と準決勝のメキシコ戦で先発の大役を担った。



格下のチェコ相手には4回途中無失点、8奪三振の快投を見せたが、メキシコ戦で痛恨の3ランを被弾。降板後に吉田正尚が同点弾を放ち、佐々木の失投を帳消ししてくれたが、今も3年前の悔しさは本人の記憶に残っているだろう。



佐々木とすれば、3年越しの“借り”を返したかったとみられるが、メジャー2年目を迎える今春はドジャースの一員として全力投球ということになりそうだ。



思い起こせば、昨季は開幕メジャー入りを果たし、東京シリーズの対カブスの第2戦に先発。160キロ超えの速球を連発する派手なデビューを飾った。























課題は“第3の球種”の習得











ところが制球難に加えて、自慢のフォーシームも球速が徐々に低下。5月に右肩にインピンジメント症候群を発症し、戦列を離れた。



結局、新人王の最右翼に推されていたにもかかわらず、佐々木は1勝止まり。シーズン終盤からポストシーズンにかけて、救援投手として一定の活躍を見せたが、今季は先発5～6番手の座を争う位置づけだ。



指揮官のデーブ・ロバーツ監督は、佐々木に対して“第3の球種”の習得を課題に挙げており、メジャー定着には球種の幅を広げることが必須。逆に昨季と同様にフォーシームとスプリットが中心の組み立てとなるようなら、リリーフの役割が与えられる可能性が高まるだろう。



サッパリ読めない今季の佐々木の処遇だが、データ分析サイト『FanGraphs』に掲載されている7つの成績予測システムにもばらつきがみられる。

























登板数は2倍に近く増えるも…











日本時間1月29日時点で、佐々木の今季勝利数を最も楽観しているのは、「FGDC（Fangraphs DC）」と「Steamer」でともに8勝と予測。一方、最も少なく見積もっているのが「OOPSY」で4勝だ。それ以外の4つのシステムは5勝から7勝の間の勝ち星を示している。



注目したいのは、佐々木の登板数とその内訳だ。登板数は22試合から41試合まで2倍近い差が生まれている。「ZiPS」は救援登板を6試合と少なめに見積もっているが、「Steamer」などは先発よりも救援での登板数が多くなると予測している。



一方で、防御率は7つのシステムがほぼ一致しており、4.11から4.22とすべて4点台前半に収まっている。先発か、それとも救援か、佐々木の役割にかかわらず、昨季の4.46から防御率は若干良化するという見立てだ。



WBCを横目に勝負の2年目を迎える佐々木には、いい意味で予測を大きく裏切る結果を残してもらいたい。























【投稿】バーベルを担ぐ！佐々木朗希の筋トレ姿がこちら

佐々木朗希(@rokisasaki)のInstagramより















【了】【著者プロフィール】八木遊（やぎ・ゆう）1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。【了】