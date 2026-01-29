大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、再びトレード市場の主役に浮上しそうだ。今度は、セントルイス・カージナルスのブレンダン・ドノバン内野手が、新たなドジャース移籍候補として名前を挙げられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のザック・プレスネル記者が言及した。

カージナルスはここ半年間、トレード市場で積極的な動きを見せてきた。昨季のトレード期限では複数の取引でプロスペクトを獲得し、このオフにはソニー・グレイ投手、ウィルソン・コントレラス内野手、ノーラン・アレナド内野手を放出し、再建を進めている。

そして次の候補として浮上しているのが、内野の要であるドノバンであり、ドジャースの有望株であるザイア・ホープ外野手の獲得が予想されている。

ドジャースの二塁手にはトミー・エドマン内野手、キム・ヘソン内野手、ミゲル・ロハス内野手、アレックス・フリーランド内野手と選択肢はあるが、確実な答えはない。3連覇を目指す中で、ドノバンはその答えになり得る存在だ。

急浮上したドノバンの噂についてプレスネル氏は「ドジャースにとっては、すでに強力な打線をさらに強化することになる。彼はドジャースでわずかに残る弱点の1つを、オールスター級の打力で埋めるだろう。守備の万能性もドジャースで多用される可能性が高い」と言及した。

