「1年契約で獲得できる」菅野智之も候補の一人！？　米紙が提言「計算でき…

まもなく2月に入ろうとしているが、まだフリーエージェント（FA）市場には多くの有能な投手が残っている。そこで米メディア『フィリー・ボイス』は、フィラデルフィア・フィリーズに最適だと思われる選手を選出し、その中の一人として、36歳の菅野智之投手が選ばれた。

フィリーズは昨季、ナ・リーグ東地区で96勝66敗の成績を残し、2年連続13回目の地区優勝を達成している。

だが、ポストシーズンでは地区シリーズ敗退に終わり、思うような結果を残せないでいた。

それを踏まえ、オフシーズンにはアドリス・ガルシア外野手などを獲得してチームを強化し、カイル・シュワーバー外野手、J・T・リアルミュート捕手などと再契約している。

今季に向けて戦力は固まってきたが、同メディアは投手陣に不安があるという。

昨年の手術から復帰を目指すザック・ウィーラー投手は本来の姿を取り戻せるのか？

アーロン・ノラ投手はキャリアワーストのシーズンから立ち直れるのか？

球団屈指のプロスペクトであるアンドリュー・ペインター投手はローテーション入りを果たせるのか？といった具合だ。

そのため同メディアは「計算できる先発投手をもう1人加えるべき」と提言し、「フィリーズに合いそうな選手がいるかを簡単に見ていこう。

フィリーズは、おそらく低コストかつ1年契約で獲得できる投手を探しているはずだ」と伝えている。

複数の選手が選び出される中、ボルチモア・オリオールズからFAになった菅野の名前も挙がり、寸評では「36歳の日本人投手で、MLB経験は1年。

昨年はオリオールズでプレーしたが、期待外れの成績だった」との評価が下されている。

