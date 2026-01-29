@media (min-width: 768px) {

一時は正捕手として攻守の要を担い、打撃面でもリーグ屈指の存在感を放ってきた捕手。近年は出場機会が減少し序列が変化する中、契約状況と立場の変化が今後の進路に影響を与えそうだ。

捕手序列と去就

大城卓三

[caption id="attachment_243216" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの大城卓三（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1993年2月11日（32歳）

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - NTT西日本

・ドラフト：2017年ドラフト3位（巨人）

・2025年成績：56試合出場、打率.187（91打数17安打）、3本塁打、10打点

[sp_ad]

一時は正捕手の座を手中におさめるも、直近2シーズンは控えに甘んじている大城卓三。2024年オフにFA権を行使せず、残留している。

NTT西日本から2017年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。ルーキーイヤーから一軍での出場機会を掴み、プロ3年目の2020年に正捕手の座を奪った。

2023年には134試合出場、打率.281、16本塁打、55打点の活躍でベストナインを受賞。3年連続で2桁本塁打を放つなど、強打の捕手として名を上げた。

[sp_ad]

しかし、翌2024年は不調に陥り、96試合の出場で打率.254、3本塁打、27打点と低調な結果に。

さらに、2025年は56試合の出場にとどまり、打率.187、3本塁打、10打点に終わった。

甲斐拓也のFA加入や岸田行倫の台頭もあり、厳しい立場となっている。

複数年契約中だが、すでにFA権を保有している大城。契約年数は不明だが、状況によっては出場機会を求め、FA宣言に至る可能性もありそうだ。

