動画配信サービスのNetflixは30日、国内で独占ライブ配信を予定している3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」について、大会アンバサダーに俳優の渡辺謙、スペシャルサポーターにタレントの二宮和也を起用すると発表した。

ふたりは大会本番、試合のNetflixライブ配信への出演はもちろんのこと、さまざまな関連コンテンツへの出演、そして野球ファンならではの視点や熱量を通じて、選手や監督、キャンプ取材など現場最前線から大会を盛り上げていく。

なお、本日1月30日（金）21:00から、ワールドベースボールクラシック特別企画としてお届けするYouTubeコンテンツ第一弾としてふたりのスペシャル対談映像が公開される予定だ。

アンバサダーに就任した渡辺謙は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい。」と胸中を語った。

スペシャルサポーターの二宮和也も「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみにしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい。」とコメントしている。

加えて、渡辺謙と二宮和也がナビゲーターとなり、これまで明かされることのなかった真実に迫るドキュメンタリー番組「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」（全4話）を2026年2月19日（木）から配信開始することも発表した。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

