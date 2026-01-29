「鎧真伝サムライトルーパー」「ハイスクール！奇面組」「シティーハンター」みんなが最近ハマっている“アニメ”は？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。1月21日（水）の放送では、会議テーマ「みんなのアニメ案件 〜これ 今ハマってます〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆私がハマっているアニメ「鎧真伝サムライトルーパー」

これは、私が10代の頃にドハマりした「鎧伝サムライトルーパー」の35年後という設定で描かれる正統続編です。

第1話からトンデモ演出で、あまりに予想の斜め上の展開でポカンとなったし、その後も毎回、斜め上から殴られるような感覚を覚えつつ、気になる要素がモリモリで目が離せなくなってしまいました。当時のように、次週が楽しみで仕方なくなっています（埼玉県 51歳 女性）

◆私がハマっているアニメ「綺麗にしてもらえますか。」

私は50代のおじさんですが、年間50本以上観ているアニメ好きです。1月クールでおすすめしたいアニメは「綺麗にしてもらえますか。」です。熱海を舞台に、クリーニング店を営む若い女性の日常を穏やかな雰囲気で描いた作品です。主人公の女性は明るく誰からも好かれるような人で、現実にこんな人がいたら絶対に惚れてしまうだろうな、というキャラクターです。

刺激が強いアクションアニメや心躍るようなラブストーリーもいいのですが、こういった穏やかな日常アニメは、仕事に疲れたときにほんわかしながら安心して観られます（埼玉県 51歳 男性）

◆私がハマっているアニメ「ハイスクール！奇面組」

私の生まれる前に連載していたギャグ漫画で、今年1月からアニメが始まり、懐かしさのあまりつい見て、そこからハマっています。昔はギャグ漫画がたくさんアニメで放映されていたのを思い出し、最近は「らんま1/2」もハマっていました。最近、深夜で昔のアニメが放送されているので子どもの頃に戻った気持ちで見ています（東京都 40歳 男性）

◆私がハマっているアニメ「シティーハンター」

12月下旬まで上野の森美術館で「シティーハンター大原画展～FOREVER, CITY HUNTER!!～」がおこなわれていて、音声ガイドを声優の神谷明さん、玄田哲章さん、伊倉一恵さんが担当していました。アニメを見返すと、BGMや主題歌、演出など、すべてが本当にカッコよく、今の時代に、ちょっと少ないコメディがあるハードボイルド系のストーリーが何とも響きます。

子どもの頃は「冴羽獠みたいな良い男になりたい！」と思っていましたが、まずなれないです（笑）。今のアニメもCGや技術が上がっていますが、自分は80年代、90年代のアニメが面白いなと思います（神奈川県 36歳 男性）

