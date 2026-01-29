「常に高い強度を保つのは難しい」ドジャース、スター選手の起用法が変化…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは2026年シーズンを迎えるにあたり、これまで以上に慎重なチーム運営を計画している。2年連続でワールドシリーズを制した王者は3連覇を見据え、投手陣とベテラン野手の起用法に明確な方針を打ち出した。米メディア『ニュースウィーク』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

ポストシーズン進出が続いたことでオフシーズンが短縮され、休養に割ける時間も限られてきた。そこで今季は投手の登板管理をより厳格にし、フレディ・フリーマン内野手やマックス・マンシー内野手といったベテラン野手には意図的に休養日を設ける方針だという。

投手陣についても事情は同じだ。昨季は故障者が続出し、一時はローテーションの主力4人が負傷者リスト（IL）入りする異常事態となった。今季は開幕から大谷翔平選手が二刀流として出場する見込みだが、酷使は避けたいところだろう。

デーブ・ロバーツ監督は「一番消耗するのは、投手も含めてメンタルや感情の部分だ。昨季を見ても、1年を通して常に高い強度を保つのは難しかった。2年連続で世界一を達成した後では、なおさらだ」と明かした。

今季のドジャースの戦略についてマルティネス氏は「ドジャースはスター選手たちに休息を与え、10月のプレーオフに向けて準備を整える。そのため、シーズンを通して慎重な姿勢を維持するだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】