巨人は29日、春季キャンプメンバーを発表した。

▼ 一軍：宮崎

＜投手＞

田中将大、大勢、西舘勇陽、山﨑伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、ウィットリー、ハワード、田和廉、赤星優志、山城京平、マタ、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、ルシアーノ

＜捕手＞

甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

＜内野手＞

門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、ダルベック、浦田俊輔、小濱佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星

＜外野手＞

丸佳浩、松本剛、キャベッジ、皆川岳飛、中山礼都、佐々木俊輔、知念大成

▼ 二軍：宮崎

＜投手＞

中川皓太、又木鉄平、宮原駿介、泉圭輔、山田龍聖、平内龍太、堀田賢慎、冨重英二郎、林燦、園田純規、松井颯、富田龍、河野優作、板東湧梧、代木大和

＜捕手＞

小林誠司、郡拓也、坂本達也

＜内野手＞

湯浅大、増田大輝、増田陸、藤井健翔、平山功太、川原田純平

＜外野手＞

萩尾匡也、岡田悠希、浅野翔吾、若林楽人、三塚琉生

▼ 三軍・故障班：都城

＜投手＞

高梨雄平、井上温大、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、田村朋輝、吉村優聖歩、西川歩、吹田志道、森本哲星、黄錦豪、グズマン、花田侑樹、石田隼都、石田充冴、京本眞

＜捕手＞

松井蓮太朗、喜多隆介、亀田啓太

＜内野手＞

吉川尚輝、中田歩夢、村山源、田上優弥、竹下徠空、北村流音

＜外野手＞

鈴木大和、 相澤白虎、ティマ、フェリス、笹原操希

※バルドナード、マルティネスはWBCのためキャンプは不参加