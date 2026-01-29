新しい学校のリーダーズ 2026年は歌舞伎町で始動！「ほぼ日本語が通じない」異例ライブの舞台裏

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。1月26日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、年明けの「Arigato！」仕事を振り返っていきました。SUZUKA：さて、2026年最初の登校となります！MIZYU：登校初日の今夜は、こちらをお届けしましょう！ 近況Arigato！ 私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきましょう！ 年明け早々、新宿・歌舞伎町に現れ、我々は……。SUZUKA：「2026 NEW YEAR’S DAY KABUKICHO SPECIAL LIVE」MIZYU：をしました〜！ 仕事納めというものが、これに向けての準備で、年が明けた瞬間、仕事始めでライブを開催するっていうすごい幸せな時間でした！ こういう年の迎え方は初めてかもね。KANON：すごかったよね！ お客さんが海外の人ばっかりだったね。SUZUKA：そうそう、ほぼ日本語通じないっていうね。RIN：目の前に大きなホテルがあるじゃない？ そこのホテルの中からもいっぱい見てくれているのが見えて、すごい不思議な空間だったね。SUZUKA：そのエリアにも入れていない、道の脇にも大勢の方たちがいらっしゃったよね。

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) January 11, 2026KANON：で、私たちはこれが終わった後に「COUNT DOWN TV」（TBSテレビ系）に行きました。MIZYU：行きました、生放送！こもり校長がいらっしゃったのよ。で、結構TBSのなかを探し回ったんだけど、マネージャーさんがいらっしゃって「こもり校長ってどこに行きましたか？」って聞いたら「今ね、餅つき行ってんのよ〜！」って！「どこの餅つき？」「番組のスペシャル企画の！」とか言って。「餅つきかぁ〜」と思って、楽屋に戻って「COUNT DOWN TV」の生中継を見ていたら、こもり校長が餅つきの司会をしていました。「餅つきをしていて会えなかった〜！」と思って。また、ご一緒できたら会いたいなと思います。SUZUKA：ね、一緒に踊ったりしたいよね。

