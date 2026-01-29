名古屋グランパスは29日、MF倍井謙がべールスホット（ベルギー2部）へと期限付き移籍することを発表した。期間は、2026年6月30日までとなる。

“最強世代”を牽引したドリブラーが海外挑戦を決意した。2001年4月4日生まれの倍井は現在24歳。名古屋グランパスのユース出身であり、クラブユース選手権とJユースカップ、プレミアリーグWESTを制した、U－18最強世代におけるMF榊原杏太（名古屋グランパス）との“2枚看板”のひとりだ。2024年に関西学院大学を経て入団したトップチームでは、ルーキーイヤーに公式戦30試合でプレーすると、2年目の2025シーズンにはジュビロ磐田での武者修行に励み、J2リーグで全38試合に出場し6得点3アシストを記録。同リーグの優秀選手賞にも選出されていた。

倍井は、べールスホットへの期限付き移籍に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「このたび、海外でチャレンジすることを決断しました。昨シーズン、初めて移籍を経験しましたが、僕にとってアカデミー時代を過ごした名古屋を離れる決断をすることは決して簡単ではありませんでした。ただ、一年間ジュビロ磐田でのプレーを経験させてもらい、たくさん学ぶことがありました。今回、グランパスへの復帰を期待してくださっていた方も多いと思うのですが、自分自身チャレンジしたい気持ちが勝り、ベルギーのK.ベールスホットV.A.に期限付き移籍をすることになりました。グランパスファミリーの皆さんの前で成長した姿をお見せしたかったという思いも残ってはいますが、今はこのチャレンジを必ず成功させたいという意欲に満ちています」

「皆さんにたくさんの良いニュースを届けられるよう、日々精進していきたいと思います。引き続き応援のほど、よろしくお願いします」

倍井が加入するべールスホットは、チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部）に所属するクラブだ。長らくは3部リーグや地域リーグが主戦場だったものの、ここ近年は力をつけてきており、2020－21シーズンから2021－22シーズンと、2024－25シーズンにはジュピラー・プロ・リーグ（1部）でしのぎを削った。今シーズンは、ここまで11勝5分5敗で、自動昇格圏内の2位コルトレイクと勝ち点差『7』の4位につけている。また、現在はMF原口元気が在籍しているほか、かつてはFW鈴木武蔵もプレーしていた。