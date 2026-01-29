「一夜にして起こるものではない」ドジャース、元所属選手が“金満補強”批…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団のファンからは“金満補強”などと批判されているが、こうした声にある元所属選手が反論したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースを擁護したのは、2012～2013年にチームでプレーしたジェリー・へアストンJr.氏。現在は地元局『スポーツネットLA』で解説者を務めている。

同メディアは「ヘアストンJr.氏は、ディアスやタッカーらと契約したドジャースの支出を正当化した。同氏はドジャースの成功はお金だけによるものではなく、当時プレーしていた頃と比べてクラブの文化が変わったからだと語っている」と言及。

続けて、「2012年のチームにいたけど、4月に給料が支払われるようにMLBが介入しなきゃいけなかったんだ。数週間後にチームは買収されて、スタジアムや街、そして選手たちに惜しみなく金を注ぎ込むグループがオーナーになった。優勝とは一夜にして起こるものではない。彼らは“大谷やテオ（スカー・ヘルナンデス外野手）らが来たくなる文化と雰囲気”を作り上げたんだ。金を持ってる球団はたくさんあるけど、ドジャースみたいに文化と雰囲気を作れた球団はほとんどない」という同氏の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】