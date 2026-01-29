今日の運勢は？ ★2026年1月30日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

【1位】蟹座（かに座）
目覚めもよく、スッキリとした気分で一日をスタートできるようです。今日は午前中のうちに用事を済ませてしまうのも良いでしょう。毎日使っている物の手入れをすればさらに幸運体質に。
【2位】蠍座（さそり座）
努力していたことが実り始めるようです。ダイエットをしている場合なども効果が見えてくるタイミング。人から聞かれる場合もありそうなので、快く教えてあげると良いでしょう。
【3位】魚座（うお座）
あなたの個性が輝く一日になりそうです。やりたいことは何でも挑戦してみると良いでしょう。髪型やメイクなど変えてみるのも◎気になる相手から声をかけられるなど嬉しい出来事が起こりそう。
【4位】乙女座（おとめ座）
活力があるので、外出をすると◎話題のイベントやお店へ出かけてみると、ワクワクするようなことがありそう。仕事などに活かせるようなアイデアも思いつき、さらにモチベーションアップ。
【5位】山羊座（やぎ座）
笑顔がラッキーを引き寄せるようです。とくにパートナーや恋人と話をするときは、きちんと反応するようにしましょう。何か気分を入れ替えたいときは、ラジオや洋楽を聞いてみると良いかも。
【6位】牡牛座（おうし座）
趣味に夢中になれるなど、楽しい一日になりそう。好きなものがあると、まるで子供の頃に戻ったような気持ちになれるようです。その情熱を活かして仕事や家事なども頑張れることでしょう。
【7位】天秤座（てんびん座）
予定外のことがあっても、気にせず行動できるようです。あなたの言動で周りの人の士気も高まりそう。やり方を変えたり明るく振る舞ったり、できることを行いましょう。今日はお気に入りの靴で出かけると◎
【8位】双子座（ふたご座）
今日は、好きなものを買いに出かけたり美味しいランチを楽しんだりしましょう。仕事など忙しい時期が続いていたのであれば、ここでリフレッシュを。親友や恋人を誘ってみるのもアリ。
【9位】牡羊座（おひつじ座）
やることが多くて、何だか焦ってしまいそうですが一つずつクリアするような感覚で行ってみると良いかも。このようなときこそ、普段掃除をしないような場所を綺麗にすると気分もリフレッシュできそう。
【10位】獅子座（しし座）
苦手だと感じていたものが、何だか面白くなるなど視野が広がるようなことが起こりそうです。先輩やプロの話を聞く機会もありそう。今日は予定を決めずに、その場の感覚で動いてみるのも◎
【11位】射手座（いて座）
考えがまとまらないと、イライラしてしまうかも。このような時は、一人で抱え込まずに信頼できる人に話してみましょう。相手に話していると、だんだんと整理がついてくるようです。
【12位】水瓶座（みずがめ座）
今日は、自分のペースで過ごせると上手くいきそう。価値観や考え方に変化などあるかもしれませんが、これまでの自分を否定しないようにしましょう。パステルカラーを身につけると運気アップ！
【今日の一言メッセージ】
空気が入れ替わるように、気持ちや人間関係が軽やかになる時期。こだわりを手放して、気になる話題や人との会話に身を委ねてみて。小さな一歩が、新しい世界につながっていきます。
■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）
東京・池袋占い館セレーネ所属。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。電話占いメルにも出演。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/