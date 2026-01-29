「あれを外せば負ける」ドジャース、元所属選手からユニークな忠告が！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2020年以降、昨季までにワールドシリーズを3度（2020,2024-2025）制している。この内2020年、2024年の優勝を経験したジョー・ケリー氏が、3連覇を目指すチームにユニークな忠告をしたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ケリー氏はメジャーデビューした2012年から2024年にかけ、ドジャースをはじめとした4チームでプレー。昨季は無所属のままシーズンを終えると、同年オフに「プレーを辞めるだけ」と事実上の引退を宣言している。

同メディアは「ドジャースタジアムの左翼スタンド下にはケリーを描いた壁画がある。最近引退した彼は、なぜドジャースがその壁画を撤去できないかを明かした」としつつ、「いや、あれは絶対に撤去されないよ。あの壁画ができてから、ドジャースはWSを勝っているからだ。もしあれを外せば、WSで負けることになる。完全にジンクスになるからね」という本人のコメントを紹介。

続けて、「壁画には『マリアッチ・ジョー』が描かれている。これは2021年、ケリーが試合で着用していたジャージを、マリアッチグループのジャケットと交換したことで有名になったニックネームである。彼はその後、ドジャースのホワイトハウス訪問の際にマリアッチジャケットを着用。最近では昨季のシンシナティ・レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）でも、始球式にこの象徴的な衣装を身にまとって登場している」と記している。

