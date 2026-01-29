「食い込むのは難しい」ドジャース、放出選手は新天地でも厳しい！？　米…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手の獲得に伴い、マイケル・シアニ外野手をDFAとした。2日後の同24日、同選手はニューヨーク・ヤンキースにウェーバーで獲得されたが、新天地でも立場は厳しいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

シアニはメジャーデビューした2022年から昨季まで、メジャー通算160試合に出場。打率.221、2本塁打、20打点と打撃成績は特に目立った数字ではないが、守備は失策0と高い安定感を誇っている。

[sp_ad]

同メディアは「ドジャースはタッカーと4年2億4000万ドルの契約を結んだ後、外野どころかロースターにシアニを入れる余地はほとんどなかった。タッカー、テオスカー・ヘルナンデス外野手、アンディ・パヘス外野手でレギュラーは固まった上、彼らの後ろにはライアン・ウォード外野手、アレックス・コール外野手という選択肢もあった」と言及。

続けて、「ヤンキースも外野陣がやや手詰まり状態のため、シアニが食い込むのは難しいかもしれない。チームは水曜日にコディ・ベリンジャー外野手と再契約し、トレント・グリシャム外野手、アーロン・ジャッジ外野手からなる外野陣を完成させた。シアニが3人のいずれかを追い落とす可能性は低い。チームにとっては確かな戦力補強ではあるが、開幕ロースター入りする可能性はほぼ皆無と言える」と記している。

