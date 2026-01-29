マルセイユを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、チャンピオンズリーグ（CL）敗退となったクラブ・ブルッヘ戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）が28日に行われ、19位のマルセイユは敵地で27位のクラブ・ブルッヘと対戦。4分と11分に失点すると、79分にも追加点を奪われ、0－3で敗れた。

この結果、データサイト『OPTA』によると、マルセイユは試合前、勝ち点「9」で得失点差「0」の19位だったことから、決勝トーナメント・プレーオフ進出圏内となるトップ24入りは96パーセントと予想されていたものの、まさかの3失点を喫したことで、最終的にはGKアナトリー・トルビンが劇的ゴールを挙げたベンフィカに得失点差で上回られ、25位での敗退が決まった。

プレーオフ出場を逃した試合後、デ・ゼルビ監督は「ひどいスタートとなってしまい、2失点を喫してしまった。攻撃を開始したものの、チャンスを逃してしまった。相手のゴールキーパーは何度かセーブを見せたけど、今日の私たちのプレーは良くなかった。敗北は当然だ。残念だけど、現実を直視しなければならない」と落胆を口にした。