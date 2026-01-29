横浜DeNAベイスターズ・森原康平投手の著書『地道が近道 ゆるやかに成長し続ける“成功思考”』のトーク＆サイン会が、28日に開催された。森原投手が著書に込めた思い、今シーズンの展望などについて話し、訪れたファンと交流した。

トークショーでは、著書に込めた思いや執筆に至った背景、今シーズンへの展望について言及。プロ野球選手としてプレーする傍ら、以前から「本を出したい」という夢を抱いていた理由について、森原投手はこう明かした。

「マウンドでピンチを迎えた時、パッと過去に読んだ本のセリフが降りてきて、ピンチを凌いだ経験がありました。本に助けてもらったというのが、一番大きな理由です」

記念すべき自身1冊目は、読み手に「地元・母校の中学生」をイメージしたという。野球ファンからは無論、中学校に送った際も多くの反響が届いたといい、「涙が出てきました」と嬉しさを滲ませた。

トークショーの最後には「本には魂がこもっていますので、何かあった際に読み返してもらえると幸いです」と訪れたファンに想いを伝え、会場は拍手に包まれた。

2026年は、チーム最年長投手として迎える森原投手。常に進化し続ける姿は、若手にも大きな学びを与えているはずだ。

【関連記事】

【了】