ロッテは29日、2026年一軍春季キャンプ地である宮崎県都城市の都城運動公園内野球場および室内練習場、ブルペンについて、同じロッテグループである株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となることが決定したと発表した。

契約締結後、令和8年2月1日より各施設の愛称の運用を開始する予定。ネーミングライツの契約期間は、令和8年2月1日から令和9年3月31日までを予定。都城運動公園においてネーミングライツ制度を導入するのは今回が初めて。

▼ 対象施設/愛称

・都城運動公園 野球場：コアラのマーチスタジアム(規模:両翼99m、センター122m、観客席数:内野3,000人、外野3,000人)

・都城運動公園 屋内競技場：パイの実ドーム(面積:4,464.73m2)

・都城運動公園 投球練習場：クーリッシュブルペン(面積:723.43m2)

※都城運動公園内の陸上競技場、及びテニスコートは、今回のネーミングライツの対象ではない。

▼ 池田宜永都城市長コメント

「今回、プロ野球キャンプを通して所縁のある株式会社ロッテ様から素晴らしい愛称をご提案いただいたことにつきまして、深く感謝申し上げます。本市としましては、愛称に相応しい施設環境の維持に努めるとともに、新たな愛称が更なる本市のPRにつながること、また、今後、愛称が定着し、多くの市民の方に、より親しまれる施設になることを期待しております」