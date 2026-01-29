All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった東京都在住70歳男性のケースを紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：redfreesia

年齢・性別：70歳・男性

居住地：東京都

家族構成：本人、妻（66歳）、息子（39歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態・職業：正社員

リタイア前の世帯年収：1200万円

現預金：3000万円

リスク資産：0円

◆世帯で年金を受給し、去年は約100万円の黒字に

年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金できている」と回答したredfreesiaさん。貯金額は「年間あたり100万円前後」で、「想定より貯金できている」と言います。

その理由について「妻が年金を受給できるようになったため、私が受給していた加給年金はなくなりましたが、それ以上に妻の年金収入が多い」ことに加え、「保険会社で加入していた妻の年金保険も下りるようになった」ことを挙げています。

具体的な世帯の収入は「（公的）年金の額が月30万円。加えて、妻の年金保険や息子からの生活費として月8万円ほどが入っています」とのこと。

一方で基本的な生活費は「月25万円」程度。「去年と一昨年の我が家の家計の収支は、約100万円の黒字でした」と、年金生活に入ってからも家計は安定している様子です。

◆生活費は普通預金300万円から支出。赤字月も口座内で調整

生活費の管理方法については、次のように回答しています。

「普通預金に約300万円を預けていて、税金や光熱費、その他すべての生活費をそこから支出しています。また、私の受給している年金はすべてその普通預金に振り込まれます」

「仮に、ある月の支出が受給している年金額を超えたとしても、普通預金の残金で清算されます。今のところ家計は黒字で推移しているので、使っている普通預金が枯渇する心配はありません」

普段の暮らしについては、「それなりに節約しています」としたうえで、「買い物は多少遠くても自転車を使い、できるだけ安いスーパーを探す」「お風呂の水は3日に一度換える」「夏場や冬場は近くの市役所で過ごして冷暖房費を浮かす」といった工夫を挙げています。

◆光熱費や税負担、物価高は重い。「年金生活者も確定申告を」

一方で、年金生活で「きついと感じている支出」として、「光熱費に月5万円、健康保険料で月2万1000円、固定資産税に月1万5000円」を挙げています。

税金についても、「中でも固定資産税や住民税、年金から引かれる所得税、物価高でも否応なしに払わされている消費税の割に、社会保障などの見返りが薄い」と感じているそうです。

インフレの影響については、「基本的にすべての物の値段が上がっており、その影響は痛切に感じています。特に食料品は購入頻度が高く、物価高を一番強く実感します。食料品を買う際には我慢を強いられることも多くあります」と記しています。

また、年金生活者への注意点として、次のようにも補足しています。

「国は『年金収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えない場合は（所得税および復興特別所得税の）確定申告をしなくてもいい（確定申告不要制度）』と言っていますが、年金生活者はめんどくさがらず必ず確定申告をしましょう。払い過ぎている税金、つまり還付金が戻ってくる可能性があるからです」

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部