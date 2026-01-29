マサイ族の家を訪問　初対面でまさかの展開に「現地の人の一人から…」　“規格外”な恋愛経験が明かされる

2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するタレント・のりこ(西山乃里子/25歳)が、参加メンバーの印象や過去の恋愛について語った。

『ラブパワーキングダム2』参加メンバーの印象

25歳、海外を拠点にタレントとして活躍するのりこ。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について、「いつも外国人の方を見ているから、(参加メンバーが)ずらっと並んでいるのを見て『あ、日本だ』みたいな。『ジャパン』を感じました」と、海外生活を拠点にする彼女ならではの独特な感性で振り返る。

また、モテるためのコツを聞かれると、「素直に、思ったことを伝えること! 『駆け引きをしない』というのが、モテるコツだと思います」と答え、計算のない直球勝負こそが最強の武器であると話した。

「6番目の奥さんにならないか?」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねられると、「アフリカに行った時に、マサイ族のお家訪問をしに行ったんですよ」と、スケールの違うエピソードを披露。「現地の人の一人から、『6番目の奥さんにならないか?』とプロポーズされました」と、初対面で求婚された経験を明かした。

最後に番組の見どころについて、「今、日本でデートをしている若者が少ないというのを聞いて。どうやってデートをすればいいかわからない人や、モテテクニックを知りたい人にとっては、勉強になるんじゃないかなと思います!」と、番組内で繰り広げられる様々なモテテクニックに注目してほしいと語った。

