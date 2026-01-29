「全員が復帰を望んでいる」ドジャース、キケ・ヘルナンデスとの再契約は”…

@media (min-width: 768px) {

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、いまだにキケ・ヘルナンデス内野手との再契約に至っておらず、ファンの間では不安が広がっている。しかし、ドジャースがヘルナンデスを手放すことは考えにくく、最終的に再契約に至るとの見方が強い。米メディア『ジャスト・ベースボール』のザック・ルッツ記者が言及した。

ヘルナンデスのドジャースでのキャリアは、常に普通じゃない形で進んできた。昨季も再契約が決まったのはスプリングトレーニング直前であり、今オフも肘の手術からの回復途上にあるため、復帰時期が明確になっていない。

試合復帰の目処が立たない段階で、貴重なロースターの40人枠を使うメリットは小さい。60日間の負傷者リスト（IL）が再開されるか、回復スケジュールがはっきりすれば、再契約への道は一気に開けるだろう。

それでも一部のファンは、アンディ・イバネス内野手とのメジャー契約を見て不安を募らせた。しかし、ポストシーズンで異次元の活躍を見せるヘルナンデスをドジャースは見放さないだろう。

注目の集まるヘルナンデスの去就についてルッツ氏は「彼は復帰を望んでいる。ドジャースも、ファンも全員が復帰を望んでいる。球団の財政面を考えれば、そのコストは微々たるものだ。唯一足りないのはタイミングだけである」と言及した。

